Scontro tra scooter e auto a Marigliano: morto il 17enne Simone Caliendo: il post da brividi su TikTok

Due incidenti stradali, nella tarda serata di mercoledì 27 novembre, in provincia di Napoli. A Marigliano è morto un 17enne, Simone Caliendo, mentre a Qualiano è grave un uomo di 49anni.

Simone Caliendo è deceduto dopo lo scontro con lo scooter contro un’auto guidata da un 79enne, ferito l’amico

Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato contro un’auto guidata da un 79enne in via Nuova del Bosco. Caliendo è morto durante il trasporto in ospedale; in sella anche un altro diciassettenne che non ha riportato ferite gravi. Il conducente della vettura ha riportato ferite lievi. Si indaga sulla dinamica dell’incidente mortale. Frequentava l’IISS Manlio Rossi Doria.

Il 17enne era un grande appassionato di calcio ed è stato ricordato anche dalla Mariglianese Calcio con il presidente Amore che ha manifestato il proprio cordoglio e quello del club alla famiglia del giovane. “Per rispetto del lutto, la società osserverà 24 ore di silenzio sui canali social. Fai buon viaggio Simone”. Un commosso ricordo è stato dedicato sui social anche dalla Parrocchia Sacro Cuore di Pontecitra e dalla Scuola Calcio Progetto Giovani 2006 oltre che dal sindaco di Marigliano, Giuseppe Jossa.

La grande passione per il calcio, le condoglianze del sindaco e della Mariglianese

“Ai compagni di scuola di Simone, ai suoi amici, a chi condivideva con lui passioni e ideali una cosa la voglio dire: la vostra vita è sacra! Quando un giovane ci lascia, un pezzo di futuro è cancellato per sempre” – ha scritto il primo cittadino. Due giorni fa aveva postato sul social TikTok un video in cui compariva con le parole della canzone “Fortuna” del rapper Tony Boy che recita: “Non provo amore come un morto, non so più di chi fidarmi…”.

L’incidente di Qualiano. Scontro auto-scooter anche a Qualiano dove i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna. Secondo una prima ricostruzione lo scooter sarebbe finito contro un’auto che faceva retromarcia. L’uomo alla guida dello scooter, 49enne, è stato portato al Cardarelli, ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita.