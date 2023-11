Scopre eredità milionaria e lascia la fidanzata, lei lo uccide ma era una truffa: thriller in Nord Dakota

Uccide il fidanzato che aveva deciso di chiudere la relazione con lei dopo aver scoperto che avrebbe ereditato 30 milioni di dollari. La tragedia si è verificata nel Nord Dakota, Stati Uniti, e nelle ultime ore ha assunto contorni degni di un giallo con colpo di scena finale.

Thea Kenoyer accusata di aver avvelenato con l’antigelo Steven Edward Riley dopo aver scoperto l’eredità da 30 milioni di dollari

Steven Edward Riley Jr., 51 anni, ha iniziato a sentirsi male mentre si recava all’aeroporto di Minot il 3 settembre per ritirare la somma multimilionaria con il decesso che è avvenuto due giorni dopo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti ad avvelenare l’uomo è stata la fidanzata Thea Kenoyer, 47 anni, quando ha compreso che l’uomo aveva deciso di escluderla dai suoi progetti futuri una volta intascata l’eredità. Dai rilievi è emerso che la sostanza utilizzata dalla donna è un liquido antigelo e non un cocktail di alcolici come ipotizzato in un primo momento.

Nelle ultime ore è emerso un’ulteriore verità. Ryan Riley, il figlio 21enne della vittima, ha raccontato che la coppia era stata vittima di una truffa online e che i soldi dell’eredità non sono mai esistiti. Il giovane ha riferito che il padre aveva ricevuto un’e-mail da una persona che affermava di essere l’avvocato di uno sconosciuto “parente lontano” e si era organizzato per incontrarlo all’aeroporto di Minot per prelevare il denaro.

La vittima si era recata all’aeroporto di Minot per prelevare i soldi da un avvocato, il figlio: ‘Non si è presentato nessuno’

“Ma il presunto avvocato non si è mai presentato. Era una truffa. Sfortunatamente è stato uno sconosciuto che è riuscito a ingannare mio padre facendogli credere che fosse vero”. Il figlio di Steven Edward Riley Jr ha spiegato che i rapporti con la compagna non erano più idilliaci e che da tempi lui meditava di lasciarla. “Rivendicava una parte dei 30 milioni di dollari”. Eredità che in realtà non è mai stata incassata in quanto, secondo il figlio della vittima si trattava di un raggiro.

Thea Kenoyer inizialmente ha negato le accuse condividendo una serie di post su Facebook, poi lunedì 30 ottobre è stata arrestata. Ora rischia l’ergastolo senza condizionale. La donna del Nord Dakota aveva riferito che il partner si era sentito male per un colpo di calore ma l’autopsia ha accertato l’avvelenamento. Al momento la donna si trova presso il centro di detenzione della contea di Ward con una cauzione di 1 milione di dollari. Dovrà comparire in tribunale il 7 dicembre.