Trema la California del sud, scossa di terremoto di magnitudo 5.2: ‘É stato spaventoso’ (VIDEO)

La scossa di terremoto ha colpito la California del sud

La California del Sud è stata colpita da una forte scossa di terremoto nei pressi di San Diego, con magnitudo preliminare di 5.2. Lo ha riferito l’US Geological Survey.

Paura da San Diego a Los Angeles per la forte scossa di terremoto

Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. La scossa, che ha fatto oscillare lampade e mosso mensole a San Diego ed è stato avvertito fino a Los Angeles, ha avuto l’epicentro a circa 4 chilometri a sud della cittadina montana di Julian, a est di San Diego. Il governatore Gavin Newsom è stato informato del terremoto, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato sui social.

Le testimonianze sul web raccontano di attimi di terrore. Istanti che sono sembrati interminabili. “È stato piuttosto spaventoso. Ha scosso tutto” – ha riferito una dipendente del Soups & Such Cafe di Julian. Alcune tazze sono cadute da uno scaffale, ma nulla è caduto dalle pareti o si è rotto”.

Earthquake San Diego, Ca. Didn't seem too big but definitely felt it pic.twitter.com/ja2iWyXU2W — imustworkout (@imustworkout) April 14, 2025

#Earthquake seen from our cam just above Lake Otay. 10:08:44 pic.twitter.com/tS7iehHXEC — San Diego Web Cam (@SanDiegoWebCam) April 14, 2025

Sul web promosso l’avviso di allerta terremoto

Alcune persone sui social media hanno raccontato all’US Geological Survey di aver ricevuto sui loro cellulari un avviso di allerta terremoto, attivato dal sistema ShakeAlert. “Fantastico! ottima allerta, veloce”. Un vigile del fuoco della contea che ha risposto al telefono alla stazione dei vigili del fuoco di Julian ha dichiarato che non sono stati segnalati danni né richieste di intervento.

Il terremoto ha colpito alle 10:08 nei pressi di Julian, un’antica città mineraria sui monti Cuyamaca, a circa 221 chilometri a sud-est di Los Angeles. Secondo l’US Geological Survey, il terremoto è stato avvertito nella contea di Los Angeles e a sud fino al confine con il Messico.

