Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin: ‘Si è creato un sentimento con un’amica, vorrei portarla a Trieste’

“Liliana fa parte di tutto della mia vita, dei miei pensieri. Sono 19 mesi che non c’è più ed è sempre dentro di me”. Così Sebastiano Visentin in un’intervista a Morning News in cui ribadisce che il suo rapporto con Liliana Resinovich non era in crisi.

Sebastiano Visentin, nuove stoccate a Claudio Sterpin: ‘Chi è’

“Parlo con i miei amici e le mie amiche e gli dico che non ho voglia di vivere ma poi penso a lei ed a tutti gli anni che abbiamo passato insieme. I nostri viaggi, i nostri momenti belli e quelli brutti. Questo mi fa venire la voglia di andare avanti. Il fotografo piazza l’ennesima stoccata nei confronto di Claudio Sterpin: ‘Chi è? Non so, non conosco”. Poi parla del feeling speciale che si è creato con un’amica speciale di Gallarate.

“Un’amica alla quale mi sono molto affezionato. Sì è creato un rapporto sentimentale. Le ho detto cerca di guarire un pochino così ti porto a Trieste con me ma ora non è possibile”. Visentin vorrebbe ritrovare una sua stabilità al fianco di una persona. “Parliamo di un forte legame”.

Il marito di Lilly rivela a Morning News di avere un legame speciale: ‘Ho un forte legame con un’amica’

Durante la puntata del 27 luglio di Morning News è intervenuto anche Claudio Sterpin. “Sebastiano non ha aperto gli occhi prima o li ha aperti benissimo ed ha fatto finta di non vedere. Lei non può non avergli detto niente ed il suo comportamento non poteva passare inosservato. Liliana non era più sua moglie da mesi se non da anni”.