Secondo neonato trovato morto a Vignale di Traversetolo, ammissione e svolta clamorosa

Quando una decina di giorni fa è stato trovato il secondo corpo, nella villetta di Vignale di Traversetolo, la 22enne Chiara Petrolini già indagata per aver assassinato il bambino partorito il 7 agosto, è stata nuovamente interrogata e a quel punto avrebbe ammesso di aver ucciso anche il suo primo figlio, partorito circa un anno fa.

Chiara Petrolini avrebbe ammesso di aver partorito un anno prima il secondo bambino ritrovato nella villa di Vignale

Secondo quanto si apprende a trovare il secondo corpo i carabinieri sono arrivati grazie ad un’intuizione, secondo alcune fonti vedendo le ricerche su internet che aveva fatto la giovane madre. Dopo il primo ritrovamento la Procura di Parma avrebbe chiesto una misura cautelare che sarebbe stata respinta dal Gip che non avrebbe ravvisato esigenze cautelare per la giovane che dopo la gravidanza era partita per le vacanze con i genitori a New York.

Il primogenito sarebbe stato partorito nella villetta di Vignale di Traversetolo un anno prima. Non è da escludere che alla luce delle ultime novità la Procura chieda nuovamente la misura cautelare. La studentessa di giurisprudenza è indagata per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.