Neonato morto a Traversetolo, gli amici di Chiara Petrolini: ‘Nessun traccia del pancione, tira e molla col fidanzato’

A Traversetolo, in provincia di Parma, è ancora il momento dell’incredulità. La comunità, dal ritrovamento di altri resti vicino alla villetta di Vignale, dove il 9 agosto, è stato rinvenuto in neonato senza vita, di cui è stata identificata la madre 22enne e che secondo la procura avrebbe partorito da sola in casa, è ancora sconvolta. Alcuni coetanei della studentessa universitaria, Chiara Petrolini, (e del padre biologico del bambino) sono increduli da quanto accaduto. La giovane lavorava come babysitter. Il giorno dopo il parto è partita per la vacanza con la famiglia a New York.

Chiara Petrolini in vacanza a New York subito dopo il parto

“È sempre stata una ragazza normale, di buona famiglia”, dicono alcuni conoscenti e amici che la conoscevano. Secondo quanto riferito da alcuni giovani, la ragazza, da sempre molto magra, non avrebbe mostrato segni del pancione e nessuno, in effetti, si sarebbe accorto della gravidanza. Per quanto riguarda la relazione con il coetaneo che, secondo la procura di Parma, non era al corrente della gravidanza (così come non risultano coinvolti i familiari della giovane), i ragazzi confermano una relazione che, tra “tira e molla, come capita a tanti” – andava avanti da tempo e nessuno sa dire se, durante l’estate, prima del parto, loro stessero ancora insieme.

“Era una ragazza molto tranquilla, non ho mai notato nulla di particolare. Non comprendo come sia potuto accadere una cosa del genere. La gravidanza? Non ci ho fatto caso perché non sono attento ai particolari” – ha aggiunto un altro amico di Chiara Petrolini. “A posteriori, inquadrando il volto della ragazza, si vedeva che frequentava alcuni bar e locali della zona, insieme ai suoi amici, come tutti i normali ragazzi che hanno la consuetudine di uscire per l’aperitivo o per il dopo cena” – ha riferito a LaPresse, Simone Dall’Orto, sindaco di Traversetolo.

Gli amici: ‘Ragazza molto tranquilla’, il sindaco di Traversetolo: ‘Ha saputo nascondere a tutti quello che era successo’

“Una ragazza normale, perfettamente integrata e piena di amicizie, che però ha saputo nascondere a tutti quello che era successo e che aveva passato. Né i genitori, né il fidanzato, né le amicizie che frequentava si sono mai accorti che stava accadendo qualcosa di veramente tragico”. Nel frattempo i carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella villetta di Traversetolo sono tornati per nuovi scavi e ulteriori accertamenti. Nei giorni scorsi sono stati ritrovati i resti di un altro neonato.