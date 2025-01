Seriate, terrore e tentato femminicidio al supermercato: le testimonianze, aveva ritirato la denuncia

È stata ferita gravemente con diverse coltellate la donna di 39 anni aggredita lunedì 6 gennaio alle 9:15 al parcheggio della Lidl di Seriate (Bergamo) ed ora si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. Il marito, il 48enne romeno Daniel Manda, è stato a sua volta portato in ospedale perché pure ferito, benché lievemente prima di essere trasferito alla Casa Circondariale di Bergamo.

Il 48enne rumeno ha accoltellato la moglie 39enne nel parcheggio del supermercato di Seriate

La scena è avvenuta davanti ai clienti del supermercato, alcuni dei quali sono intervenuti in aiuto della donna, lanciando dei sassi presi dalle vicine aiuole verso l’uomo che si è rivolto anche contro di loro. Fra i passanti che hanno contribuito a fermarlo c’è anche un militare dell’Esercito, libero dal servizio, che è rimasto ferito a sua volta in modo lieve.

“Ero a far la spesa ed è successo tutto in fretta. C’era questa donna che è stata colpita dal marito. Fortunatamente ci sono stati dei clienti con i sassi e chi con l’auto è riuscito a fermarlo. La ragazza è stata portata dentro da un ragazzo che è stato colpito anche lui all’orecchio. Abbiamo prestato i primi soccorsi fino all’arrivo del 118. Ha detto che si chiamava Daniela ed aveva dei figli. Abbiamo cercato di farla parlare per tenerla sveglia fino all’arrivo dei soccorsi. L’uomo era armato di un coltello. Seriate era una zona tranquilla, non so cosa stia accadendo negli ultimi anni. Sono sotto choc” – ha raccontato una testimone a Ore 14.

Sotto choc la cassiera del supermercato. “È entrata una cliente terrorizzata dicendo di chiamare la polizia, perché un uomo stava aggredendo una donna e noi abbiamo chiamato i soccorsi. I clienti l’hanno portata dentro nel supermercato, è stata soccorsa all’ingresso. Sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorsi, l’uomo non si fermava, aveva in mano un coltello. I clienti hanno cercato di fermarlo, ma lui andava avanti, ha aggredito anche i clienti. Ha detto che era stato il marito”.

Il luogo dell’aggressione a Seriate

‘Lanciate le pietre per fermarlo’, ferito il militare che è riuscito a salvare la donna, aveva ritirato la denuncia

La donna aveva denunciato le violenze subite in famiglia ma aveva ritirato la querela l’1 ottobre 2024 la donna di nazionalità rumena, di 39 anni, accoltellata dal marito, anche lui cittadino rumeno di 47 anni, stamattina nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate, nella Bergamasca. Con la remissione della denuncia era caduta anche la misura del divieto di avvicinamento alla vittima, ma il 47enne era stato comunque condannato dal tribunale di Bergamo per maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia la donna viveva in un’altra abitazione, sempre a Seriate, mentre il marito viveva a Pedrengo.