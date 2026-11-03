Diaco mette in imbarazzo Ravagnani, Milly Carlucci furiosa: indiscrezione sullo stop ai concorrenti di Ballando con le stelle

Ravagnani e Diacò a BellaMà

Il confronto a BellaMa’ sulla vita privata dell’ex sacerdote avrebbe provocato tensioni con il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle

Un’intervista nata per raccontare l’esperienza a Ballando con le Stelle e diventata un caso televisivo. Il confronto tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani, andato in onda a BellaMa’ su Rai 2, avrebbe provocato forti malumori dietro le quinte della televisione pubblica. Al centro della polemica le domande del conduttore sulla sessualità e sulla vita sentimentale dell’ex sacerdote, ma anche una battuta sul programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Secondo un’indiscrezione riportata da Fanpage, la vicenda avrebbe irritato particolarmente la conduttrice e il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle. La reazione potrebbe tradursi in una decisione destinata a incidere sui rapporti tra le due trasmissioni: i concorrenti dello show del sabato sera potrebbero non essere più ospitati a BellaMa’ nelle prossime settimane.

Le domande di Diaco sulla sessualità di Ravagnani

Il momento più delicato dell’intervista è arrivato quando Diaco ha spostato il confronto sulla sfera privata dell’ex sacerdote. «Sei attratto dagli uomini o dalle donne?», ha chiesto il conduttore. «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che non ha un appoggio…», ha risposto Ravagnani, apparso in difficoltà.

L’insistenza è proseguita con altre domande sulle eventuali esperienze sessuali dopo la decisione di lasciare il sacerdozio. «Non so se tu l’hai già sperimentata con una persona… Sì o no?», ha incalzato Diaco.

L’ospite ha manifestato apertamente il proprio disagio: «Mi stai mettendo in difficoltà», ha replicato, sottolineando di avere il diritto di non rispondere a domande così personali. Il conduttore ha invece rivendicato la scelta di porre interrogativi diretti, sostenendo che Ravagnani, avendo deciso di esporsi pubblicamente e di raccontare la propria storia anche attraverso un libro, potesse essere sottoposto a domande particolarmente esplicite.

La battuta su Ballando con le Stelle e i presunti malumori

A rendere ancora più delicato il confronto sarebbe stata anche una frase pronunciata da Diaco durante la trasmissione: «Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle». Il conduttore ha poi precisato che il programma di Rai 1 è talmente popolare da non aver bisogno di ulteriore promozione.

Una battuta che, secondo la ricostruzione di Fanpage, potrebbe aver contribuito ad alimentare il malumore del gruppo di lavoro guidato da Milly Carlucci. L’intervista, che avrebbe dovuto rappresentare un semplice collegamento promozionale tra due programmi della stessa azienda, si sarebbe così trasformata in un motivo di tensione interna.

L’indiscrezione sullo stop ai concorrenti ospiti di Diaco

La conseguenza più significativa sarebbe una sorta di stop agli ospiti provenienti da Ballando con le Stelle. Stando a quanto riferito da Fanpage, il gruppo di lavoro di Milly Carlucci avrebbe intenzione di evitare che gli altri concorrenti di questa edizione partecipino a BellaMa’ nelle prossime settimane.

Si tratterebbe di una presa di posizione nei confronti dell’impostazione dell’intervista e del trattamento riservato a Ravagnani, uno dei protagonisti dello show del sabato sera. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali su una decisione definitiva né comunicazioni pubbliche da parte della conduttrice o della Rai.

Resta la polemica nata dopo il faccia a faccia tra Diaco e l’ex sacerdote, finito al centro delle discussioni anche sui social, dove diversi utenti hanno criticato i toni e l’insistenza delle domande. Una vicenda che, secondo le indiscrezioni, potrebbe avere conseguenze anche nei rapporti tra BellaMa’ e Ballando con le Stelle.