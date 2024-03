Serpente velenoso in asilo nido, 47enne muore in Australia nel tentativo di allontanarlo

Un australiano è morto dopo essere stato morso da un serpente bruno, il secondo più velenoso della terra. Stava cercando di rimuoverlo da un asilo nido quando è stato morso dal rettile particolarmente veloce e aggressivo. Jerromy Brookes, 47 anni, padre di tre figli, è stato morso più volte al braccio sinistro nel pomeriggio di martedì 19 marzo.

Jerromy Brookes è stato morso più volte al braccio sinistro da un serpente bruno a Townsville

Dopo l’aggressione ha raggiunto la sua abitazione a Deeragun, nella periferia ovest della città, ed è andato in arresto cardiaco con la moglie gli ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato i servizi di emergenza. I paramedici dello stato nord-orientale del Queensland lo hanno trovato in condizioni critiche e trasportato all’ospedale di Townsville.

L’uomo è deceduto poco dopo. La moglie di Jerromy Brookes lavora come assistente all’infanzia, ma si ritiene che sia stato morso in un centro diverso da quello in cui è impiegata la donna. “Stava facendo del suo meglio per tenere i bambini al sicuro.” – ha scritto sui social un amico di famiglia.

Il disperato tentativo della moglie di salvarlo, un amico: ‘É intervenuto per mettere i bambini al sicuro’

Le morti dovute a morsi di serpente sono rare in Australia, con solo una manciata di attacchi letali registrati ogni anno. Secondo l’Australian Institute of Health and Welfare, ogni anno circa 200 persone vengono ricoverate in ospedale a causa del morso con i serpenti bruni.

“Abbiamo antiveleno di ottima qualità in Australia“, ha detto all’AFP Christina Zdenek dell’Australian Reptile Academy, secondo cui il modo migliore per curare un morso di serpente è “rimanere fermi, calmi e avvolgere strettamente l’intero arto con una benda elastica”.