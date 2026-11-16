L'abitazione della vittima a Serre

La tragedia nell’abitazione di via Nazionale, nel Salernitano, la badante ha dato l’allarme: per la donna non c’è stato nulla da fare

Una mattinata di sangue e dolore ha sconvolto Serre, piccolo centro della provincia di Salerno. Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa nella propria abitazione dal marito, Sabato Romano, 88 anni, che subito dopo avrebbe rivolto contro se stesso la stessa arma, tentando di togliersi la vita. L’uomo è sopravvissuto ed è stato soccorso dal personale del 118: dopo le prime cure è stato trasferito all’ospedale di Eboli, dove si trova ricoverato e in stato di fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino in una traversa adiacente a via Nazionale. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, l’anziano avrebbe aggredito la moglie mentre si trovava a letto, colpendola con un’arma da taglio al collo e al torace. La donna, che da tempo era allettata, è morta nell’abitazione.

L’allarme della badante e l’arrivo dei soccorritori

A far scattare l’allarme sarebbe stata la badante che si occupava della coppia. Quando i soccorritori sono arrivati nell’appartamento, per Immacolata Paolino non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il marito, invece, è stato trovato ancora vivo. Dopo aver colpito la moglie, avrebbe utilizzato la stessa arma per ferirsi all’addome nel tentativo di suicidarsi. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale di Eboli. Secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. L’uomo risulta in stato di fermo.

Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto il delitto e soprattutto le ragioni dell’aggressione. Al momento non è stato reso noto un possibile movente. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli avvenimenti e verificare ogni elemento utile a comprendere cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione.

Le indagini dei carabinieri: attesi gli accertamenti scientifici

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Serre e della Compagnia di Eboli, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze. Presente anche il capitano Greta Gentili.

Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione la dinamica dell’aggressione e le modalità del decesso della donna. Per questo saranno esaminati gli ambienti dell’abitazione con il contributo del medico legale e degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla ricostruzione degli ultimi momenti prima dell’intervento dei soccorritori, a partire dall’allarme lanciato dalla badante. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul fascicolo e sugli elementi raccolti finora.

Il cordoglio del sindaco: «Ogni parola appare insufficiente»

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Serre. Il sindaco Antonio Opramolla, recatosi sul luogo della tragedia, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per la morte di Immacolata Paolino.

«L’Amministrazione comunale di Serre esprime profondo e sentitissimo cordoglio per la tragica scomparsa della signora Immacolata Paolino e, insieme all’intera cittadinanza, si stringe con sincera partecipazione al dolore dei familiari, in questo momento di immensa sofferenza», ha dichiarato il primo cittadino.

Opramolla ha poi sottolineato lo sgomento provocato dall’accaduto: «La drammatica vicenda che ha colpito la nostra comunità lascia sgomenti e profondamente addolorati. Di fronte a una tragedia così grande, ogni parola appare insufficiente».

Infine, il messaggio di vicinanza alle famiglie coinvolte: «Serre si stringe nel silenzio e nel rispetto attorno alle famiglie Paolino e Romano, colpite da una tragedia che lascia un segno profondo in ognuno di noi».

Un paese intero si ritrova ora a fare i conti con una vicenda drammatica, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire cosa abbia portato all’aggressione mortale.