Paolo Rotelli a Pulp Podcoast

Ospite di Pulp Podcast, il 36enne racconta il suo rapporto con il denaro, i regali di lusso e la scelta di lasciare gli incarichi nel gruppo di famiglia

Spendere fino a 100mila euro in una sola serata, considerare una borsa firmata o un Cartier un regalo come un croissant e condividere la propria vita con una ventina di ragazze. Paolo Rotelli, 36 anni, erede della famiglia che controlla il Gruppo San Donato e il San Raffaele, ha raccontato senza troppi filtri il suo stile di vita durante una puntata di Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Mr Marra. Un’intervista di quasi un’ora e mezza nella quale ha affrontato anche temi ben più delicati, dal lavoro alle disuguaglianze economiche, fino al futuro della sanità pubblica.

Dalla famiglia alla musica, la nuova vita di Paolo Rotelli

Nel maggio 2026 Rotelli ha lasciato gli incarichi ricoperti nell’azienda di famiglia per dedicarsi alla musica e al progetto Tractopelle Music. Una scelta che, come ha spiegato, gli permette di esprimersi senza dover più prestare attenzione alle conseguenze delle proprie dichiarazioni. «Prima passavo tantissimo tempo a nascondere la mia vita privata e a stare attento a quello che raccontavo. Oggi posso esprimere tutta la mia creatività, la mia arte e le mie idee senza preoccuparmi delle conseguenze, perché non ricopro più ruoli nell’azienda».

Tra i passaggi più curiosi della conversazione c’è quello sulla sua situazione sentimentale. Rotelli ha raccontato di avere una fidanzata con cui sta insieme da dodici anni e di vivere una relazione aperta alla presenza di altre donne. «Ho una fidanzata principale, stiamo insieme da 12 anni e la mia ragazza è molto tollerante. Ha capito la mia inclinazione per le donne e mi lascia avere altre fidanzate. Una comunità».

«Spendo fino a 100mila euro a serata»: il rapporto con il lusso

Fedez ha provato a capire se i regali e le disponibilità economiche possano condizionare i rapporti con le donne. Rotelli non ha mostrato particolare preoccupazione: «Non me ne frega assolutamente niente. Come ho detto, a me interessa soltanto il risultato». Poi ha descritto il proprio modo di intendere la generosità: «Sono come Berlusconi, sono molto generoso. Per me regalare una borsa o un Cartier è come dire a qualcuno: vai a comprarti un croissant».

Ancora più sorprendenti le cifre legate alle sue frequentazioni dei locali. «Spendo tra i 30mila e i 100mila euro a serata», ha raccontato, spiegando di non considerare necessariamente quelle somme denaro sprecato. Secondo la sua interpretazione, le spese nei locali alimentano un’attività economica che paga tasse e Iva e dà lavoro. «Per me il denaro non è un valore. Quello che conta sono gli obiettivi, le sfide. Non valorizzo il lavoro in sé, valorizzo il risultato».

La frase sulla povertà e la ricetta per guadagnare con ChatGPT

È però parlando di lavoro e opportunità per i giovani che Rotelli ha pronunciato alcune delle frasi più destinate a far discutere. A suo giudizio, oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti sufficienti per costruire un’attività e ottenere entrate interessanti. «Oggi, appena hai un telefono con una connessione Internet e un abbonamento a ChatGPT, abbiamo tutti gli strumenti per guadagnare facilmente 2mila o 3mila euro».

Il ragionamento è diventato ancora più diretto quando ha raccontato di un ragazzo che gli aveva chiesto un aiuto economico. Secondo Rotelli, avrebbe potuto proporsi offrendo un servizio concreto, ad esempio realizzando video per gli artisti della sua etichetta. Da qui la provocazione: «Se siete poveri, forse c’è una ragione: non sapete vendervi».

L’erede del Gruppo San Donato ha collegato questa difficoltà anche al modello di welfare francese, sostenendo che un sistema particolarmente generoso possa disincentivare le persone a valorizzare le proprie capacità. Dichiarazioni che, accanto ai racconti sulle spese milionarie e sulla vita privata, restituiscono il ritratto di un personaggio che ha scelto di non filtrare le proprie opinioni davanti ai microfoni di Fedez e Mr Marra.