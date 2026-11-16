Barbara d'Urso e Milly Carlucci

La decisione potrebbe arrivare soltanto a ridosso della prossima puntata di Ballando con le Stelle

Il caso Barbara d’Urso-Guillermo Mariotto si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il video pubblicato sui social per ribadire il concetto di famiglia e difendere entrambi i protagonisti della polemica, Milly Carlucci è tornata sull’argomento al Tg1, lasciando aperto un interrogativo destinato ad alimentare l’attesa in vista della prossima puntata di Ballando con le Stelle: Barbara d’Urso resterà nel programma?

La risposta della conduttrice non ha dissipato i dubbi: «Non so se Barbara d’Urso resterà in giuria». Una dichiarazione che rimette in discussione gli scenari per l’ottavo appuntamento dello show di Rai1, dopo lo scontro in diretta con Mariotto e le successive reazioni della concorrente.

La suspense potrebbe accompagnare il pubblico fino all’inizio della prossima puntata, contribuendo ad accrescere ulteriormente l’attenzione intorno a un’edizione che, nelle ultime settimane, è stata attraversata da diverse polemiche.

Il caso d’Urso-Mariotto, Milly Carlucci: «Vogliamo bene a tutti e due»

Tutto è nato dal gesto di Guillermo Mariotto, che durante l’ultima puntata ha spruzzato del profumo addosso a Barbara d’Urso, insinuando di avvertire un cattivo odore. La scena ha scatenato una bufera sui social e provocato la reazione della concorrente, che si è rivolta direttamente a Milly Carlucci: «O me o lui, Milly».

Successivamente Carmelita aveva manifestato il proprio disappunto sui social, sostenendo di non essersi sentita tutelata dalla famiglia di Ballando con le Stelle. Un riferimento che ha chiamato in causa direttamente la conduttrice, intervenuta con un video per spiegare la propria posizione.

«Qualcuno attacca un membro della famiglia e tutta la famiglia si unisce in soccorso, in supporto e a difesa di questo personaggio», aveva dichiarato Milly, introducendo il tema del legame tra i componenti del programma.

La conduttrice aveva poi ribadito l’affetto sia per il giurato sia per la concorrente: «C’è amore, affetto e difesa nei confronti di Guillermo Mariotto, che è qui dal primo anno di Ballando, e c’è amore, affetto e difesa nei confronti di Barbara d’Urso, che tutti abbiamo voluto fortemente».

E ancora: «Sono tre anni che facciamo grandi battaglie perché Barbara d’Urso sia con noi, anche quando le trattative sono state molto complicate. Lo rivendichiamo tutti quanti noi: vogliamo bene a tutti e due».

Parole che sembravano voler ricomporre la frattura, ma che adesso si confrontano con una nuova dichiarazione: la permanenza di Barbara nel cast non è affatto scontata.

La sedia di Barbara potrebbe restare vuota: l’ipotesi Simona Ventura

A questo punto si aprono diversi scenari per la prossima puntata di Ballando con le stelle. Non è da escludere che la posizione di Barbara d’Urso resti in sospeso e che la sua sedia possa rimanere vuota, almeno temporaneamente. Tra le ipotesi circola anche quella di una possibile sostituzione con Simona Ventura, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Un’altra questione riguarda il meccanismo del tesoretto: in uno scenario senza Barbara, Francesca Fialdini potrebbe rimanere l’unica custode di questo elemento decisivo per la classifica. Anche su questo aspetto, però, bisognerà attendere indicazioni dalla produzione.

La sensazione è che il dubbio sulla presenza di Carmelita possa essere mantenuto fino a ridosso della diretta, lasciando aperta una partita che ha già attirato grande attenzione mediatica.

Fiorello punge Ballando: «La famiglia Addams!»

Sulla polemica è intervenuto anche Fiorello, durante una puntata de La Pennicanza su Rai Radio 2. Lo showman ha ripercorso la storia del varietà del sabato sera attraverso alcuni filmati, concludendo la carrellata proprio con le immagini dello scontro tra d’Urso e Mariotto.

«Il varietà del sabato sera ha una tradizione incredibile. Oggi, invece… pazienza, è l’evoluzione della specie!», ha commentato.

Poi la battuta sulla definizione di famiglia utilizzata da Milly Carlucci: «La Carlucci ha detto: “Siamo una famiglia!”. Sì… la famiglia Addams!».

Fiorello ha aggiunto una riflessione sulle dinamiche televisive: «C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà un po’ fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso. Ma quando si scelgono determinati personaggi, bisogna mettere in conto che possano nascere anche delle polemiche!».

E ha concluso osservando che, alla fine, anche le tensioni contribuiscono a creare dinamiche e a far parlare della trasmissione.

Paolo Belli torna a Ballando: sarà ballerino per una notte

Tra le certezze dell’ottava puntata c’è invece il ritorno di Paolo Belli, che vestirà i panni del ballerino per una notte. Ad annunciarlo era stata la stessa Milly Carlucci, presentandolo come un ritorno a casa.

«Torna a casa, in famiglia, con l’abbraccio di tutti noi», aveva detto la conduttrice nel video pubblicato sui social, anticipando la sua partecipazione.

Un rientro particolarmente significativo per uno dei volti storici del programma, mentre resta da capire quale sarà il destino di Barbara d’Urso e se la sua esperienza a Ballando con le Stelle proseguirà dopo il confronto con Mariotto.

La prossima puntata si annuncia quindi carica di interrogativi: dalla presenza di Carmelita alle possibili modifiche nella gestione del tesoretto, con il ritorno di Paolo Belli e una polemica che continua a tenere banco.