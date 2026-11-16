Domenica Onorati e Gerry Di Raimo

Domenica Onorati, 78 anni, sarebbe stata uccisa nella sua abitazione a San Giorgio a Liri. Sul corpo riscontrati segni compatibili con percosse, anche con un bastone

I segni sul corpo, il sospetto che dietro la morte possa esserci una lunga storia di maltrattamenti e una ricostruzione che potrebbe riportare le indagini indietro di molti anni, fino al Canada. L’inchiesta sulla morte di Domenica Onorati, 78 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di via Castelnuovo a San Giorgio a Liri, nel Frusinate, si è trasformata in poche ore in un’indagine per omicidio. La Procura di Cassino ha disposto il fermo di polizia giudiziaria del marito, Jerry Di Raimo, ritenuto il presunto responsabile della morte della donna.

L’allarme era scattato nella mattinata di lunedì 16 novembre, quando l’uomo aveva contattato il 118 e i carabinieri riferendo che la moglie stava molto male. La donna è stata trovata nella camera da letto, ormai priva di vita. In un primo momento la situazione poteva far pensare a un malore, ma gli accertamenti eseguiti sul corpo hanno fatto emergere elementi che hanno indirizzato gli investigatori verso un’ipotesi ben diversa.

I segni sul corpo e il sospetto delle bastonate

A destare i sospetti sono state alcune lesioni compatibili con percosse, che potrebbero essere state provocate con le mani e con un bastone. Proprio su questi elementi si concentreranno gli approfondimenti medico-legali. Il medico legale dovrà eseguire l’autopsia e stabilire le cause esatte del decesso, verificando anche la natura e la possibile origine delle lesioni.

Tra gli aspetti che la Procura intende chiarire c’è soprattutto quello di eventuali violenze precedenti alla tragedia. Alcune persone vicine alla coppia avrebbero riferito agli investigatori che Domenica Onorati sarebbe stata vittima da anni dei comportamenti violenti del marito. Dichiarazioni che, se confermate, potrebbero delineare un quadro ben più ampio rispetto a quanto accaduto nella mattinata del ritrovamento.

La vita in Canada e le testimonianze sulle presunte violenze

La storia della coppia porta anche oltre i confini italiani. I due si erano conosciuti in Canada, dove erano emigrati e si erano sposati, prima di rientrare in Italia circa vent’anni fa. Anche durante il periodo trascorso all’estero, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna avrebbe dovuto ricorrere alle cure ospedaliere dopo essere stata picchiata dal marito.

Il procuratore capo di Cassino, Carlo Fucci, starebbe valutando la possibilità di acquisire ulteriori informazioni anche in Canada, per verificare la fondatezza di queste dichiarazioni e ricostruire eventuali precedenti. I figli della coppia vivono tuttora nel Paese nordamericano.

Abitazione sequestrata, il marito sottoposto a fermo

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Cassino e condotte dai carabinieri, con il coinvolgimento dei militari del Comando provinciale di Frosinone, della Compagnia di Pontecorvo e degli specialisti della Scientifica. Il marito è stato ascoltato in caserma e la casa di via Castelnuovo è stata sottoposta a sequestro per consentire tutti i rilievi necessari.

Al termine degli accertamenti è stato disposto il fermo di polizia giudiziaria, che dovrà ora essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria. Restano da chiarire la dinamica dell’aggressione, le cause precise della morte e l’eventuale esistenza di precedenti episodi di violenza. La comunità di San Giorgio a Liri è intanto sotto shock per una tragedia consumatasi tra le mura domestiche. Ulteriori elementi sull’inchiesta sono attesi dopo la fase di convalida del fermo e gli approfondimenti investigativi.