Cosa è successo sulla spiaggia di Rimini?
Una scena che ha lasciato increduli bagnanti e passanti nel pieno di una giornata di festa. A Rimini, tra piazzale Kennedy e il lungomare Murri, una coppia di turisti è stata sorpresa mentre aveva un rapporto intimo in pieno giorno, davanti a decine di persone.
L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua, in uno dei tratti più frequentati del litorale, tra i bagni 28 e 30, nel cuore di Marina Centro.
Chi sono i due turisti denunciati?
I protagonisti sono un uomo di 33 anni e una donna di 31, entrambi cittadini statunitensi, lui originario della California.
Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero iniziato il loro comportamento senza curarsi della presenza di famiglie, turisti e anche minori che in quel momento affollavano la spiaggia per la tradizionale passeggiata festiva.
Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti.
Perché è intervenuta la polizia?
Numerose segnalazioni sono arrivate al 112 da parte di testimoni che hanno assistito alla scena.
Alcuni presenti hanno anche ripreso l’episodio con i cellulari, contribuendo ad alimentare l’indignazione.
Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia che ha interrotto i due direttamente sulla battigia, procedendo poi all’identificazione.
La denuncia: atti osceni in luogo pubblico
Per la coppia è scattata una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.
La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Un reato che, soprattutto in contesti affollati e alla presenza di minori, assume un rilievo ancora più delicato.
Una Pasqua tra polemiche e indignazione
L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i presenti, trasformando una tranquilla giornata di festa in una scena che molti hanno definito “sconcertante”.
In un periodo in cui la Riviera si prepara alla stagione turistica, quanto accaduto riapre anche il tema del rispetto degli spazi pubblici e della convivenza civile.
Il caso che fa discutere
Non è la prima volta che episodi simili accadono in località turistiche, ma la dinamica – in pieno giorno, davanti a famiglie – ha amplificato la portata della vicenda.
Una storia che, tra incredulità e polemiche, è destinata a far discutere ancora.