Malore improvviso durante la grigliata di Pasquetta: muore Christian Raucci a 18 anni davanti agli amici

Il dramma si è consumato in un garage di Casapulla

Tragedia a Casapulla: muore mentre prepara il barbecue con gli amici

Doveva essere una giornata di festa, di quelle leggere, scandite dal profumo della brace e dalle risate tra amici. Invece, a Casapulla, nel Casertano, la Pasquetta si è trasformata in un incubo. Christian Raucci, 18 anni, è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore mentre si trovava con alcuni coetanei nei pressi di un garage in zona piazza Falcone e Borsellino.

Il giovane stava partecipando ai preparativi per la tradizionale grigliata quando, senza alcun segnale premonitore, si è accasciato al suolo, perdendo i sensi sotto gli occhi increduli degli amici.

I soccorsi e i tentativi disperati di salvarlo

L’allarme è scattato immediatamente. Gli amici hanno contattato il 118 nel tentativo di salvargli la vita, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, la situazione era già drammatica.

Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il cuore del ragazzo aveva già smesso di battere. La scena si è rapidamente riempita di dolore, con familiari e residenti accorsi sul posto richiamati dalle sirene e dalle urla disperate.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.

La magistratura ha già aperto un fascicolo e disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso, verificando se si sia trattato di un malore improvviso di natura congenita o se vi siano altri fattori.

Una comunità sotto shock

La morte di Christian Raucci ha colpito profondamente l’intera comunità di Casapulla. In pochi minuti la notizia si è diffusa tra social e passaparola, lasciando spazio a incredulità e dolore.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo solare, pieno di vita, strappato all’affetto dei suoi cari nel momento più impensabile, durante una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla spensieratezza.

Attesa per i funerali

Al momento non è stata ancora fissata la data delle esequie, che dipenderà dagli esiti degli accertamenti medico-legali. Intanto, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Raucci, travolta da un dolore difficile da raccontare.