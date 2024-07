Sfida challenge mortale, l’influencer Pan Xiaoting mangia per 10 ore di fila e muore a 24 anni

L’influencer cinese Pan Xiaoting è deceduta il 14 luglio in diretta durante una sfida challenge. La 24enne era popolare sui social per realizzare contenuti mukbang. In pratica si riprendeva mentre mangiava grosse quantità di cibo.

Pan Xiaoting realizzava contenuti di mukbang ed arrivava a mangiare 10 chili di cibo durante le challenge

Secondo alcuni portali locali la giovane arrivava a mangiare per 10 ore di fila. Spesso arrivava a mangiare 10 chili di cibo. Contenuti estremi che spesso sollevavano critiche ed apprensioni per la sorte dell’influencer. Sia i genitori che i suoi follower l’avevano invitata a rivedere il suo stile di vita e a porre fine alle sfide sempre più al limite con il cibo. L’ultima challenge si è rivelata fatale per la 24enne.

Dall’autopsia è emerso che il suo stomaco era “deformato” e conteneva “cibo non digerito”. Il decesso di Pan Xiaoting ha scatenato indignazione e preoccupazione per i tanti giovani che quotidianamente si cimentano sul web su sfide che possono nuocere la propria salute e quella altrui.

‘Lo stomaco era deformato’, era già stata ricoverata per una sfida estrema

C’è chi si chiede come sia possibile che certi contenuti facciano visualizzazioni sui social spingendo i giovani ad affrontare imprese sempre più estreme. “Non capirò mai perché alle persone piace guardare una persona che mangia”. L’influencer era già stata ricoverata a causa di queste sfide e in quell’occasione aveva sofferto un’emorragia gastrointestinale.

Ci sono stati parecchi casi in cui le persone hanno rischiato la vita per girare contenuti simili sui social media. Nell’agosto del 2021 aveva perso la vita Omar Palermo che sul suo profilo YouTube realizzava contenuti basati sulla food challenge.