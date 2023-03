Sfregiata con l’acido muriatico a Sant’Elena, Stefano Pellegrini confessa dopo aver negato in tv

In tv aveva negato più volte di aver tentato di sfregiare con l’acido muriatico l’ex partner, 52 anni, la sera, intorno alle 23:30, del 16 febbraio a Sant’Elena nel padovano.

Donna sfregiata a Sant’Elena, scattano gli arresti domiciliari per Stefano Pellegrini

“Ero a casa quando è successo il tutto. I figli mi puntano il dito perché pensano che sia stato io. Lei pensa che io possa essere geloso perché lei è insieme ad un altro. Se questa signora se batte la testa da qualche parte danno la colpa sempre a me” – aveva dichiarato Stefano Pellegrini, 58 anni, residente a Solesino, che alla fine ha confessato.

L’uomo ha accompagnato i carabinieri sul luogo dove si è disfatto del telefono dell’ex compagna. Per Pellegrini sono scattati gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali da cui deriva la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, furto con strappo per aver sottratto il cellulare alla donna ed averlo gettato in un fosso vicino al luogo dell’aggressione, non lontano dall’abitazione della vittima a Sant’Elena.

Pellegrini aveva tentato di disfarsi del dispositivo che conteneva messaggi vocali di insulti che avrebbero ricondotto a lui. I figli dell’uomo erano stati i primi a puntare l’indice nei confronti del 58enne conoscendo i burrascosi rapporti che aveva con la madre. Subito dopo l’aggressione l’avevano contattato immediatamente come raccontato da Stefano Pellegrini in una delle interviste rilasciate in quest’ultimi giorni.

Il 58enne ha gettato il cellulare dell’ex in un fosso, seri problemi ad un occhio per la donna dopo lo sfregio

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Este diretti del comandante Anna Rosa D’Antuono. Il 58enne di Solesino ha ammesso di aver perso la testa dopo essere venuto a conoscenza a Natale che l’ex frequentava un altro uomo. Per la donna una prognosi di 60 giorni con seri problemi ad un occhio. Ha evitato conseguenze peggiori perché era ben coperta quando è scesa di casa per la passeggiata con il cagnolino. L’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Stefano Pellegrini emessa dal Gip del Tribunale di Rovigo su conforme richiesta di quella Procura della Repubblica.