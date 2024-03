Si sente male mentre va al colloquio con i prof, Pamela Valeri muore a 43 anni a Montesilvano

Si è sentita male l’11 marzo mentre saliva le scale del liceo Marconi di Montesilvano, in provincia di Pescara, per i colloqui con i professori di uno dei 6 figli. Da quel giorno Pamela Valeri, 43 anni, non si è più ripresa e il suo cuore ha cessato di battere giovedì 21 marzo all’ospedale di Pescara.

Pamela Valeri è deceduta dopo 10 giorni in rianimazione, era madre di 6 figli

Pamela Valeri, originaria di Foggia, viveva con la famiglia a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ed era molto conosciuta per la sua attività di catechista e neocatecumenale con particolare impegno nelle preparazioni matrimoniali. La notizia dell’improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti e increduli i residenti. Sembra che la donna soffrisse di problemi cardiaci. L’ultimo grande gesto d’amore della donna è la donazione degli organi come aveva richiesto in caso di decesso.

Autorizzato l’espianto degli organi

Il marito Corrado Simoni ha acconsentito all’espianto degli organi. Sono stati prelevati fegato, andato al San Camillo di Roma, e reni trasportati a Torino, per essere subito trapiantati.

I funerali sono stati celebrati al Pala Dean Martin di Montesilvano venerdì 22 marzo e sono stati officiati da Don Emilio Lonzi, parroco di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, la parrocchia che Pamela Valeri frequentava assiduamente.