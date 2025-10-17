Cortigiana: storia e metamorfosi di una parola tra potere, cultura e pregiudizio

Le cortigiane in epoca medioevale

l post di Meloni e la parola al centro del dibattito

Dopo le recenti dichiarazioni del segretario della CGIL Maurizio Landini durante il programma diMartedì, e la conseguente risposta social della premier Giorgia Meloni, il termine “cortigiana” è tornato al centro del dibattito pubblico.

Ma cosa significa davvero questa parola, e come si è trasformata nel corso dei secoli?

Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”.



Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo… pic.twitter.com/JS51GN7Yn9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 16, 2025

Dalle dame di compagnia alle donne di corte

Originariamente, nel Medioevo, la cortigiana era semplicemente una “donna di corte”: una figura di rango che viveva negli ambienti aristocratici e svolgeva ruoli di compagnia o consiglio.

Il termine derivava da corte, cioè l’insieme dei luoghi e delle persone che orbitavano intorno a un sovrano o a un signore feudale.

Solo dal Quattrocento in poi la parola cominciò ad assumere sfumature diverse, identificando quelle donne che, pur mantenendo eleganza e cultura, intrattenevano rapporti amorosi o politici con nobili e potenti.

Dal “Cortegiano” di Castiglione alla doppia morale rinascimentale

Il termine “cortigiano” trova la sua codificazione nell’opera di Baldassar Castiglione, Il Cortegiano (1513–1524), dove viene descritto l’ideale dell’uomo di corte: elegante, colto, misurato e abile nell’arte della parola.

Parallelamente, la versione femminile — cortigiana — inizia a scindersi semanticamente: da “donna raffinata di corte” a donna libertina, talvolta assimilata alla figura della prostituta d’alto rango.

Le cronache rinascimentali raccontano di figure come Veronica Franco e Tullia d’Aragona, celebri cortigiane veneziane che univano bellezza, intelletto e indipendenza, capaci di dialogare alla pari con poeti e nobili.

Dalla cultura al pregiudizio

Col passare dei secoli, la parola perde progressivamente il suo valore culturale, assumendo una connotazione esclusivamente negativa.

Nel linguaggio comune e letterario moderno, come riporta la Treccani, cortigiana diventa sinonimo di “donna di facili costumi” o “prostituta”, caricandosi di un giudizio morale che ne distorce le origini storiche.

Un termine che racconta la condizione femminile

La storia della parola “cortigiana” è anche una metafora dell’evoluzione del ruolo delle donne nella società: da figure centrali del potere culturale a oggetti di moralismo.

Oggi, riportarla nel suo contesto originario significa riconoscere il valore intellettuale e simbolico che ebbe nel Rinascimento, quando essere cortigiana poteva voler dire essere libera, istruita e capace di influenzare il potere.