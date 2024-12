Silvia Licocci muore dopo aver mangiato una pizza ad Alatri, il ricordo dei tifosi del Frosinone

Incredulità e dolore. La morte improvvisa di Silvia Licocci ha sconvolto Alatri, dove viveva in contrada Monte San Marino. Un colpo al cuore per la tifoseria del Frosinone con la 40enne che aveva conquistato tutti con il suo coinvolgente entusiasmo. Il dramma dopo essere andata a mangiare una pizza a cena con il marito.

Choc ad Alatri, la 40enne Silvia Licocci si è sentita male dopo aver cenato con il marito: era una super tifosa del Frosinone

La donna si è improvvisamente sentita male ed è stata immediata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone dove non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora spetterà all’autopsia stabilire le cause del decesso.

Silvia Licocci lascia il compagno e due figli. In tanti hanno ricordato la 40enne su Facebook tra ricordi e commoventi parole a testimoniare l’affetto e la profonda stima per la super tifosa del Frosinone. “Sei entrata come un uragano nelle nostre vite, te ne sei andata in punta di piedi. Sei stata una leonessa con il cuore giallazzurro, sempre presente e combattiva”.