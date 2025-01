Tragico incidente a Fondi: parto cesareo per donna in coma, morto il padre del neonato

È nata qualche ora fa a Formia grazie al parto cesareo la bambina che aveva in grembo la donna, incinta di 8 mesi, rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio sulla Flacca a Fondi. La mamma, la 42enne Veronica, è in coma farmacologico. La piccola pesa 2 chili e 600 grammi ed è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Incidente sulla Flacca: il 45enne Filippo Cristian Colacicco è morto sul colpo, la moglie ha partorito nella notte

Il papà, il 45enne Filippo Cristian Colacicco, residente a Fiumicino, è morto invece nell’incidente verificatosi intorno alle 1700 all’altezza del chilometro 8700, tra Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi, in provincia di Latina. La vittima è un uomo di 44 anni residente a Fiumicino, il quale viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un Range Rover in direzione Roma. A bordo del veicolo viaggiavano anche i due figli della coppia, di appena 2 e 7 anni, entrambi feriti ma non in pericolo di vita.

La famiglia era di ritorno a Fiumicino quando, per causa ancora in fase di accertamento, l’auto è finita fuori strada, centrando il guard-rail e volando per oltre 20 metri. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Fondi per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Filippo Cristian Colacicco era agente della Polizia Locale di Fiumicino.