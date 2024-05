Siu ricoverata in gravi condizioni, il giallo dell’incidente: l’influencer con un foro al petto

Una richiesta di intervento per infortunio domestico, il foro in petto e tanto sangue trovato in casa. Sul caso dell’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri di 30 anni, ricoverata in gravi condizioni, indaga la squadra mobile della questura di Biella, delegata dalla Procura della Repubblica.

L’influencer Siu è ricoverata in gravi condizioni a Novara, il marito aveva chiamato i soccorsi per una caduta in casa

La modella di origine marocchina è ricoverata in ospedale a Novara dopo una richiesta di intervento del marito che ha chiamato i soccorsi giovedì 16 marzo per una caduta in casa in seguito alla quale si sarebbe ferita gravemente nella sua abitazione di Chiavazza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. Dai primi accertamenti non pareva trattarsi di una lesione grave.

Soukaina avrebbe infatti risposto alle domande dei sanitari, ma poco dopo la donna è collassata per un’emorragia interna. La versione fornita dal marito della influencer agli operatori del soccorso, al momento dell’intervento con l’ambulanza, non ha convinto la polizia. Siu è stata trasportata prima all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, in provincia di Biella, e poi a Novara.

Soukaina El Basri

La Procura ha aperto un’inchiesta dopo che i sanitari hanno accertato che la 30enne mamma aveva un foro in petto

Gli inquirenti hanno messo sotto sequestro probatorio l’appartamento dove la coppia vive con le due bambine. Per il momento non risultano iscritti sul registro degli indagati.

Le condizioni di Siu appaiono ancora gravi. Infatti quando la 30enne è arrivata in ospedale presentava un foro al centro del petto da cui fuoriusciva del sangue. Ai sanitari il marito avrebbe riferito che la ferita era stata provocata dalla caduta accidentale su uno spigolo. Siu è seguita su Instagram da 80 mila follower su Instagram.