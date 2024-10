Spara al figlio della compagna a Novate, era intervenuto per difendere la madre: ‘Mi ha picchiato’

Un uomo di 45 anni, di origini albanesi, è stato arrestato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre nel Milanese per aver sparato, al culmine di una lite, a un diciottenne, ora all’ospedale Niguarda .

Novate, arrestato camionista 45enne dopo il diverbio in famiglia

Si tratta del compagno della madre del giovane. I Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti intorno alle 4:00 a Novate e hanno fermato l’uomo per tentato omicidio, porto e detenzione di arma illegale e ricettazione. Nell’abitazione, dove è avvenuta la discussione finita a colpi di arma da fuoco, sono stati trovati un bossolo, la pistola usata dal 45enne risultata rubata nel 2013 a Sassuolo (Modena) e 40 cartucce dello stesso calibro.

Il camionista, interrogato dal pm di turno Paolo Storari, ha ammesso di aver sbagliato e ha spiegato di aver reagito in quanto il 18enne lo aveva picchiato dopo che lui aveva avuto un diverbio con la compagna, madre del giovane, e le aveva dato uno schiaffo. Un gesto d’impeto, che a dire del 45enne, è stato dettato da una situazione difficile. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, i figli della donna, uno di 15 anni e l’altro appena maggiorenne, sono andati ad abitare a Novate e lui si occupa del mantenimento.

Il clima pesante in famiglia e la tragedia sfiorata

Ma in famiglia, secondo la ricostruzione, il clima è pesante e, sempre secondo la versione dell’uomo, spesso i due ragazzi lo bersagliano con insulti e altro. Le discussioni, anche violente, sarebbero all’ordine del giorno. La scorsa notte non ci ha visto più: ha preso la pistola che aveva in casa e ha sparato. Ora il pubblico ministero, che ha anche verificato, escludendoli, maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti della compagna, inoltrerà al gip la richiesta di convalida dell’arresto. Fortunatamente il 18enne non è più in pericolo di vita.