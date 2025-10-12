Notizie Audaci

Notte di terrore al Willie’s Bar di St Helena, 4 vittime e decine di feriti durante la festa di ex studenti

Pubblicato: 12 Ott, 2025 - ore: 21:53
Il bar dove è avvenuta la strage in Carolina del sud

Strage in Carolina del sud

Quattro persone sono morte e almeno venti sono rimaste ferite durante una sparatoria di massa avvenuta nella notte tra sabato e domenica al Willie’s Bar & Grill, sull’isola di St. Helena, nella contea di Beaufort (Carolina del sud, Usa).

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo locale, centinaia di persone si trovavano nel locale per una riunione di ex studenti della Battery Creek High School quando, poco prima dell’una di notte, un uomo — o forse più di uno — ha aperto il fuoco sulla folla.

Le vittime e la fuga dal locale

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato quattro corpi senza vita, tre all’esterno del locale e uno sui gradini del bar. Altre venti persone sono state trasportate d’urgenza negli ospedali della zona, quattro in condizioni critiche.
«C’è stato il panico — ha raccontato Henry Wright, il cuoco del locale —. Ho sentito una raffica, sembrava una mitragliatrice. Tutti scappavano verso la porta sul retro».

Una delle vittime, riferisce Wright, sarebbe una ragazza adolescente.

L’allarme e le indagini

«Ricevute numerose segnalazioni di colpi d’arma da fuoco, i nostri agenti sono accorsi immediatamente», ha dichiarato lo sceriffo di Beaufort County. «Molte persone si sono rifugiate nei negozi vicini per sfuggire agli spari».
Al momento non ci sono arresti, ma la polizia sta interrogando diverse persone di interesse e invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità.

Un weekend di violenza negli Stati Uniti

L’episodio arriva in un fine settimana segnato da una nuova ondata di violenza armata negli Stati Uniti: altre nove persone sono state uccise in Mississippi in diversi episodi legati a feste scolastiche e universitarie.
Il senatore Tim Scott ha espresso “profondo dolore per le famiglie delle vittime”, mentre la deputata Nancy Mace ha parlato di “atto orribile che colpisce tutta la comunità”.

Le parole del proprietario

Il proprietario del locale, Willie Turral, ha dichiarato al Post and Courier: «Era una serata tranquilla, un evento di benvenuto per gli ex studenti. Non riesco a credere che sia successo nel mio bar».

Le indagini continuano per chiarire le cause della sparatoria e identificare i responsabili di quello che le autorità hanno definito «uno degli episodi più gravi mai registrati nella contea».

