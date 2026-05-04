Perotti e Kuzmina di Ballando, proposta a sorpresa a Roma: matrimonio o progetto? Il video divide i fan

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti

Cosa sta succedendo tra Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina

Un video pubblicato sui social ha acceso i riflettori su Nikita Perotti e Anastasia Kuzmina, ballerini noti al pubblico di Ballando con le Stelle. Nelle immagini, girate nel cuore di Roma, lui si inginocchia mostrando un anello, mentre lei, visibilmente emozionata, lo abbraccia. Un gesto che ha immediatamente fatto pensare a una proposta di matrimonio.

Il video e l’annuncio sui social

Ad accompagnare le immagini, una frase che ha aumentato la curiosità dei fan:

“Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”.

Parole che hanno lasciato spazio a interpretazioni diverse, anche perché fino a questo momento i due non avevano mai reso pubblica una relazione sentimentale.

Una coppia mai ufficializzata

La presunta relazione tra i due rappresenterebbe una sorpresa per molti. Durante l’ultima edizione del programma, infatti, si era parlato a lungo di un possibile legame tra Perotti e Andrea Delogu, ipotesi poi smentita dagli stessi protagonisti.

Per quanto riguarda Kuzmina, l’ultimo rapporto noto risale al 2025 con Alessio Di Gennaro, senza però conferme ufficiali sulla fine della relazione.

Fan divisi: amore o strategia?

Il video ha scatenato reazioni contrastanti sui social. Da una parte c’è chi ha accolto con entusiasmo quella che sembrerebbe una proposta reale, dall’altra chi nutre dubbi sull’autenticità del momento.

Secondo alcuni utenti, il gesto potrebbe essere legato a un progetto condiviso, forse professionale, o a un’iniziativa collegata al mondo dello spettacolo.

A rendere il quadro ancora più incerto è stato anche un commento della giudice di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, che ha scritto: “Avrei qualcosa da dire in merito”, alimentando ulteriormente le ipotesi.

Attesa per chiarimenti

Al momento né Perotti né Kuzmina hanno fornito spiegazioni ufficiali. Resta quindi il dubbio se si tratti di una relazione reale oppure di un’iniziativa costruita per altri scopi.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare una presa di posizione dei diretti interessati, destinata a chiarire definitivamente il significato di quel gesto che ha già catturato l’attenzione del pubblico.