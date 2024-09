Sposo investe e uccide con il Suv il testimone il giorno delle nozze: coppia arrestata in Michigan

Una coppia di sposi novelli del Michigan è stata arrestata all’indomani del matrimonio, quando lo sposo ha confessato di avere investito e ucciso uno dei suoi testimoni. Lo riferisce la polizia locale, secondo quanto scrivono i media americani.

James Shirah ha travolto e ucciso il testimone di nozze dopo una lite al ricevimento di nozze, è scappato con la moglie

Il 22enne James Shirah, di Flint, ha investito il testimone di nozze con un Suv dopo una lite il 30 agosto scorso, ha dichiarato il dipartimento di polizia su Facebook. La vittima, il 29enne Terry Taylor Jr., è morta in un ospedale locale a causa delle gravi ferite. “Dopo il matrimonio, è stato coinvolto in una lite e poi è stato investito dal Suv che viaggiava a velocità elevata ed era guidato dallo sposo”, ha affermato la polizia. Al momento non è chiaro di cosa Shirah e Taylor avessero discusso prima dell’incidente mortale.

La coppia di sposi ha celebrato il matrimonio in una pizzeria locale prima di dirigersi verso una casa dove i festeggiamenti nuziali sono continuati, ha riferito la Cbs. L’uomo è stato investito dalla casa che ospitava la festa e la coppia di sposi è poi fuggita, denunciando l’accaduto solo il giorno dopo. Lo sposo è stato incriminato per omicidio di secondo grado mentre la sposa, la 21enne Savahna Collier, è stata arrestata con l’accusa di essere complice di un crimine.

Arrestati gli sposi, avviata una raccolta fondi per il papà di tre figli deceduto

Terry Taylor Jr. era padre di tre figli e ne aspettava un quarto dalla fidanzata Nikki Robinson. Su GoFundMe è stata avviata una raccolta fondi per dare “degna sepoltura a una persona straordinaria amata da tante persone”. Il 29enne “amava pescare fin dalla nascita, andare in bicicletta e in quad… la sua musica, i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici, il suo cane Kodiak e mangiare del buon cibo” – si legge nel necrologio del testimone di nozze ucciso in Michigan.