Sposta l’auto e investe il figlio di 18 mesi in retromarcia a Dosson: Matteo non ce l’ha fatta

Due giorni tra dolore, incredulità e preghiere nelle speranza che il piccolo Matteo ce la facesse. Poi il verdetto più atroce. Il piccolo di un anno e mezzo è deceduto a Dosson, una frazione del comune di Casier (Treviso) dopo essere stato investito accidentalmente dal papà.

Tragedia a Dosson di Casier, Olaf Vidali ha accidentalmente investito il figlio mentre sistemava l’auto in giardino

Disperato il 45enne Olaf Vidali che ha travolto il piccolo nel giardino di casa domenica 14 aprile. Il bambino è stato trasportato dall’uomo e dalla moglie, Laura, al pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso dove è stato trasferito in terapia intensiva in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo il piccolo è stato dichiarato morto la sera di martedì 14 aprile per le gravissime lesioni cerebrali riportate nell’incidente.

Matteo è deceduto dopo due giorni di agonia, disposta l’autopsia

Sull’accaduto indaga la Procura di Treviso che ha disposto l’autopsia e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento mortale. Il papà 45enne, dipendente di Alternativa ambiente, è formalmente indagato per omicidio colposo. Appena il magistrato darà il via libera sarà celebrato il funerale. La notizia ha lasciato attonita la comunità di Dosson di Casier dove la famiglia del piccolo Matteo era conosciuta e ben voluta.