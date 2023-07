Squalo di due metri in spiaggia, attimi di panico a Barcarès (VIDEO)

Panico in spiaggia a Le Barcarès, in Francia, nel pomeriggio di sabato 22 luglio quando i bagnanti hanno visto una pinna uscire dall’acqua a meno di 50 metri dalla riva. Si trattava di uno squalo lungo circa due metri.

Lo squalo si è avvicinato a fino a 50 metri dalla riva

Dopo l’iniziale spavento le persone presenti in spiaggia hanno osservato, mantenendosi a debita distanza, il grosso predatore delle acque andare avanti e indietro fino a quando ha ripreso il largo. Nonostante l’apparente tranquillità dell’animale, i soccorritori in mare hanno preferito issare la bandiera rossa che indica il divieto di balneazione per un’ora.

“In genere, quando issiamo la bandiera che vieta di nuotare a causa delle onde, ci sono sempre persone che non rispettano le istruzioni, ma lì, questo ha scoraggiato molte persone”, ha detto uno dei soccorritori a France 3″ .

Due soccorritori si sono avvicinati in barca al predatore: ‘Non era per niente aggressivo’

Due soccorritori di Barcarès hanno preso la loro barca per avvicinarsi all’animale e hanno potuto confermare che si trattava davvero di uno squalo: “Era molto silenzioso, per niente aggressivo, non reagiva al rumore del motore. È la prima volta che vedo uno squalo in mare aperto”.