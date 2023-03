Terrore alla stazione centrale di Milano: 6 passanti aggrediti con taglierino, derubati in 4

Ha accoltellato sei persone dopo aver messo a segno quattro furti minacciando le vittime con un taglierino e seminando il terrore alla stazione centrale di Milano. Il giovane, di origine nordafricana, è stato arrestato dalla polizia e sarà trasferito a breve nel carcere di San Vittore.

Pomeriggio di terrore: un giovane nordafricano ha rapinato 4 persone

Una delle vittime, un 68enne intervenuto per difendere una ragazza rapinata mentre era in compagnia del fidanzato, è stato ricoverato in gravissime condizioni ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda. L’escalation violenta alla stazione di Milano è iniziata intorno alle 17:40 di lunedì 6 marzo per una rapina nel sottopasso Mortirolo nei confronti di una donna di 39 anni alla quale ha sottratto il cellulare dopo averla minacciata con il coltello. In via Gluck ha rapinato una cittadina salvadoregna prendendole il telefono cellulare e la tessera Atm. La donna è rimasta ferita alla mano ed è stata condotta in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Un 68enne tenta di difendere una giovane e finisce ricoverato al Niguarda in codice rosso

Poco dopo il malvivente ha commesso un’altra rapina in via Sammartini, ai danni di una cittadina spagnola di 34 anni, aggredita dai due a mani nude, picchiata e derubata di 20 euro e del cellulare, poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

L’ultimo atto della follia in viale Brianza, l’uomo ha tentato la quinta rapina nei confronti di una 23enne, finita in ospedale in codice giallo e alla quale ha rubato le carte di credito. In soccorso della giovane sono intervenuti tre cittadini italiani di 68, 57 e 24 anni. Il primo è finito in ospedale in gravissime condizione.