GF Vip: Oriana vola in finale e si scatena, Signorini lancia l’ultimatum: ‘Espulsione immediata’

Dura reprimenda per i vipponi in apertura della puntata del 6 marzo del GF Vip che ha decretato Oriana Marzoli la prima finalista della discussa edizione. Alfonso Signorini ha spiegato agli inquilini della casa più spiata dagli italiani.

GF Vip, la reprimenda di Alfonso Signorini nei confronti dei vipponi

“Non voglio essere un requisitore ma un richiamo alle norme della buona educazione di cui la televisione deve farsi portavoce. Qualsiasi infrazione a questo discorso non sarà più tollerata. Quando le parolacce diventano costanti, l’atteggiamento diventa violento, addirittura aggressivo e i contenuti sono poco maturi… ci sarà l’espulsione immediata. Saremo non rigidi ma rigorosissimi. Manca poco sforzatevi”. Daniele Dal Moro ha chiesto scusa per quanto accaduto a nome dei compagni di avventura.

Nel corso della puntata del 6 marzo del GF Vip è stato decretato il primo finalista con gli ultimi tre concorrenti in lizza al televoto che sono stati convocati in studio per conoscere il verdetto con Oriana Marzoli che ha guadagnato la finalissima del GF Vip.

Oriana Marzoli in finale del GF Vip, superato Edoardo Tavassi sul filo del rasoio

Un verdetto che le era stato anticipato da Antonella Fiordelisi che, appena salvata, l’ha tranquillizzata affermando che era il televoto per la finalissima mentre Davide Donadei era già entrato in casa.

Al secondo posto tra i più votati Edoardo Tavassi (26%) e Antonella Fiordelisi (24%) con Nikita Pelizon al quarto posto. La venezuelana ha regalato il lucida labbra ad Alfonso Signorini dopo essere esplosa al momento del verdetto del conduttore del GF Vip.