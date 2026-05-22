Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo: muore a 17 anni, comunità sotto choc

DiRedazione

Pubblicato: 22 Mag, 2026 - ore: 18:44 #Gualdo Cattaneo, #incidente, #motociclo
Per il 17enne non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo dell'elisoccorsoPer il 17enne non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo arrivo dell'elisoccorso

L’incidente poco prima delle 8 nella frazione di Marcellano: inutili i soccorsi

Una strada percorsa probabilmente tante altre volte, il tragitto verso scuola e poi l’impatto che non ha lasciato scampo. È una tragedia quella avvenuta nella mattinata di oggi a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove un ragazzo di 17 anni, N. V. residente a San Terenziano, ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo le prime informazioni emerse, il giovane si stava dirigendo verso l’istituto superiore che frequentava a Bastardo, viaggiando in sella al proprio motociclo 125, quando si è verificato lo scontro con un furgone aziendale che procedeva nella direzione opposta.

L’allarme è scattato poco prima delle 8 del mattino.

Lo scontro frontale in prossimità di una curva: indagini in corso

Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Todi, intervenuti per i rilievi, il violento impatto sarebbe stato frontale e si sarebbe verificato in prossimità di una curva.

Le cause esatte dell’incidente restano però ancora da chiarire.

Dalle informazioni emerse nelle ore successive, il conducente del furgone — un operaio dipendente di una ditta di Assisi — sarebbe risultato negativo all’alcol test eseguito dopo il sinistro.

Sull’accaduto è stato aperto un approfondimento investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che dovrà valutare anche gli eventuali ulteriori accertamenti medico-legali.

L’intervento del 118 e dell’elisoccorso: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare

Subito dopo lo schianto sono stati attivati i soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale del 118, allertato immediatamente, insieme all’elisoccorso Nibbio, decollato per tentare un intervento rapido.

Nonostante i tentativi di soccorso, le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravissime.

I sanitari, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso a causa delle lesioni riportate nello scontro.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.

Dolore nella comunità: il 17enne lascia i genitori e un fratello

La notizia si è diffusa rapidamente tra San Terenziano, dove il giovane viveva, e il territorio circostante.

Il ragazzo lascia i genitori e un fratello maggiore. In queste ore amici, conoscenti e cittadini stanno manifestando vicinanza alla famiglia colpita da una perdita improvvisa che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Resta ora il lavoro degli investigatori per ricostruire con precisione cosa sia accaduto in quei pochi secondi che hanno trasformato una normale mattina di scuola in una tragedia.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Roma, lascia i figli piccoli da soli in auto sotto il sole per andare nei negozi: madre denunciata

Mag 22, 2026 Redazione
Attualità

Garlasco, De Rensis contrattacca dopo la denuncia di Stefania Cappa e svela un retroscena: ‘Ne parlai subito con il procuratore’

Mag 22, 2026 Redazione
Attualità Campania

Scomparso a Salerno mentre attendeva il padre fuori dal supermercato: ore di apprensione per Nunziante Immediata

Mag 22, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo: muore a 17 anni, comunità sotto choc

Attualità

Roma, lascia i figli piccoli da soli in auto sotto il sole per andare nei negozi: madre denunciata

Gossip e TV

Volto coperto di sangue dopo la lite in hotel: le accuse di Miss Venezuela scuotono Cannes

Attualità

Garlasco, De Rensis contrattacca dopo la denuncia di Stefania Cappa e svela un retroscena: ‘Ne parlai subito con il procuratore’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.