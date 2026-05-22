Roma, lascia i figli piccoli da soli in auto sotto il sole per andare nei negozi: madre denunciata

Una mamma ha lasciato i figli piccoli in auto

L’allarme dato da un passante vicino via del Corso e l’intervento immediato degli agenti

Sono stati il pianto dei bambini e l’attenzione di un cittadino a evitare conseguenze che avrebbero potuto diventare molto più gravi.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Roma, nei pressi di via del Corso, dove due bambini piccoli sono stati trovati soli all’interno di un’auto parcheggiata al sole.

A dare l’allarme è stato un passante che, dopo aver sentito i piccoli piangere dall’interno dell’abitacolo, ha richiesto l’intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei controlli nella zona.

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno verificato la presenza dei minori nel veicolo.

I bambini erano riusciti ad abbassare i finestrini: avviate le ricerche dei genitori

Quando i vigili hanno raggiunto l’auto, i bambini erano ancora all’interno ma nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini, circostanza che ha consentito agli operatori di tranquillizzarli nell’immediato.

Parallelamente sono iniziati gli accertamenti per rintracciare i genitori.

Dopo le verifiche, gli agenti hanno individuato la madre dei minori che, secondo quanto ricostruito, si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali della zona.

La donna è stata quindi accompagnata presso gli uffici del I Gruppo Centro, in via della Greca, per gli accertamenti previsti.

Scatta la denuncia per abbandono di minori

Vista la situazione riscontrata, la Polizia Locale di Roma Capitale ha informato sia l’Autorità giudiziaria sia i servizi sociali.

Per la donna è quindi scattata una denuncia per abbandono di minori.

La vicenda riporta l’attenzione su un tema che periodicamente torna al centro della cronaca: il rischio legato alla permanenza dei bambini all’interno di un’auto in sosta, soprattutto quando le temperature aumentano e gli spazi chiusi possono raggiungere condizioni critiche anche in tempi brevi.

Perché casi come questo continuano a preoccupare

Anche quando il veicolo appare fermo solo per pochi minuti, l’abitacolo può trasformarsi rapidamente in un ambiente pericoloso.

In episodi simili, spesso è proprio l’intervento di cittadini o passanti a consentire un’azione tempestiva delle forze dell’ordine.

In questo caso, la segnalazione arrivata dalla strada ha permesso di intervenire rapidamente e di ricostruire quanto accaduto prima che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.