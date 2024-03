Strage Altavilla Milicia, il fratello di Sabrina Fina: ‘Sta coprendo qualcuno, non era capace di farlo’

“Non vedo mia sorella dall’anno scorso ma non ha mai dato input da pensare che potesse fare azioni del genere”. Il fratello di Sabrina Fina, accusata con Massimo Carandente della strage di Altavilla Milicia, è stato intervistato telefonicamente dagli inviati di Ore 14, in onda su Rai 2.

Altavilla Milicia, parla il fratello di Sabrina Fina: ‘Vivevo con un mostro e non me ne rendevo conto?’

“Non è stata mai tipo che facesse azioni del genere. Vivevo con un mostro e non me ne accorgevo” – ha aggiunto l’uomo sottolineando che non era conoscenza dell’appartenenza delle congiunta a sette o comunità religiose. “Mancavo sapevo che frequentava delle comunità evangeliche. Ci ho vissuto 10 anni nel mondo evangelico e poi me ne sono andato perché noi siamo come dei burattini che vengono poi gestiti. Sapevo che c’era lui che frequentava le comunità. Era un tipo religioso ma non così estremo” – ha aggiunto il fratello di Sabrina Fina che ha riferito che le dichiarazioni di Barreca sono condizionate.

“Stanno coprendo qualcuno. Ci sarà qualcuno che li gestisce. Loro non sarebbero stati capaci di fare una cosa del genere. Massimo con i problemi che ha è difficile che possa averlo fatto. Ha problemi seri, è stato ricoverato in tante strutture ed è stato visto da tanti specialisti. Ho tentato di contattare la famiglia di Carandente ma non ho mai ricevuto risposta” – ha aggiunto l’uomo spiegando che la sorella ha una figlia che vive con la nonna.

‘Carandente aveva problemi fisici, ci sarà qualcuno che li gestisce: non sarebbero stati capaci di fare una cosa de genere’

“Dopo essere venuti a conoscenza di una situazione del genere come possiamo stare? Ci hanno insegnato tutto, ci hanno dato dei valori e dei principi sani però questa cosa mi disturba tantissimo” – ha chiosato il fratello di Sabrina Fina al termine dell’intervista rilasciata a Ore 14, in onda su Rai 2.