Strage Paderno Dugnano, ex compagno di classe del 17enne: ‘L’ultima persona dalla quale ti aspetti una cosa del genere’

Increduli e sotto choc. Parenti, amici e conoscenti fanno fatica a credere a quanto accaduto la notte del 1° settembre nella villa di Paderno Dugnano. La famiglia dell’imprenditore Fabio Chiaroni sterminata in pochi istanti dal figlio maggiore che non ha ancora compiuto 18 anni. “Un ragazzo tranquillo e studioso, faceva sport, l’ultima persona dalla quale ti aspetteresti una cosa del genere, nessuno sapeva di problemi con nessuno dei suoi familiari”. Sono le parole di un ex compagno di classe del 17enne.

Il giovane, 18 anni, ha spiegato di aver frequentato lo stesso liceo del 17 enne, e di averlo poi perso di vista per un periodo. Appreso dell’accaduto, è arrivato fuori dalla villetta per sincerarsi che si trattasse proprio del suo conoscente. “Andava a scuola con mia figlia, elementari e medie, abbiamo fatto le vacanze insieme, il papà lo ho visto un mese fa l’ultima volta. Abbiamo passato bei giorni insieme in passato, era una famiglia fantastica, felice. È impossibile, non so cosa possa essere successo“. Sono le parole commosse di Andrea, papà di una ex compagna di classe del 17enne.

“Era una famiglia felice. Mio figlio conosceva bene il figlio e quando ha saputo della notizia ha detto ‘Papa’, è impossibile‘”. É la testimonianza di un vicino di casa della famiglia di Paderno Dugnano. “Non posso credere a quello che e’ successo – aggiunge -. Il figlio frequentava in passato la nostra casa, abbiamo passato dei bei giorni. Erano appena tornati dalla vacanza, erano una famiglia fantastica”.