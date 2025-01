Straziante ritrovamento a Verona: 15enne morta in un appartamento in stato di abbandono

La ragazza trovata priva di vita in un'abitazione in zona San Bonifacio

Il corpo senza vita di una 15enne di Verona è stato trovato dai Carabinieri di San Bonifacio in un appartamento Ater in stato di abbandono in via Don Giuseppe Ambrosini, nell’est veronese.

Verona, la giovane in passato aveva avuto problemi di droga

I militari sono intervenuti per un sopralluogo in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini per verificare se effettivamente l’edificio fosse stato adibito a giaciglio di fortuna da parte di persone senza fissa dimora. Gli accertamenti svolti finora non hanno evidenziato segni che possono ricondurre il decesso a morte violenta.

L’autorità giudiziaria scaligera, immediatamente informata del ritrovamento, ha disposto l’esame autoptico sul corpo della ragazza trovata morta in zona San Bonifacio. La giovane aveva avuto problemi di droga con la madre che ha riferito di averla mandata all’età di 12 anni in comunità a San Patrignano da dove poi è scappata.