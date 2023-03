Spara alla moglie e si uccide a Cilavegna, Pinuccia Contin ridotta in fin di vita

Cosa sia accaduto nel pomeriggio di sabato 11 marzo in una villetta di via Pisacane 74, a Cilavegna, in provincia di Pavia, resta ancora avvolto nel mistero. Il 67enne Mauro Casazza ha ridotto in fin di vita la moglie, la 64enne Pinuccia Contin, alla quale era legato da 50 anni. Il pensionato ha poi rivolto verso di sé la pistola, che teneva in casa per uso sportivo, e si è tolto la vita.

Mauro Casazza era sposato da 50 anni con la 64enne Pinuccia Contin, l’allarme lanciato dai parenti

A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti che abitano vicino la villetta e che non vedevano da ore la coppia. Sul posto i vigili del fuoco che poco dopo le 16:30 hanno sfondato la porta ed hanno trovato la donna agonizzante e l’uomo ormai privo di vita. La ferita è stata trasportata in elisoccorso in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato gli accertamenti. La zona è stata completamente isolata.

Il parrucchiere in pensione era molto conosciuto nel comune in provincia di Pavia, mistero sui motivi del delitto

Mauro Casazza era un parrucchiere in pensione e per via della sua attività era molto conosciuto a Cilavegna, comune in provincia di Pavia di 5000 abitanti. La coppia non aveva figli. Sconcerto e incredulità in città per il tentato omicidio suicidio consumatosi a pochi giorni da quello verificatosi a Lumellogno nel giorno della Festa della donna con Piero Rovelli, pensionato di 66 anni, che ha ucciso la moglie Rossella Maggi, casalinga di 65 anni, il barboncino e poi si è tolto la vita.