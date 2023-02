Superenalotto record, la Campania fa la parte del leone con 14 quote del jackpot

A distanza di due anni giovedì 16 febbraio è stato realizzato il jackpot da record del Superenalotto. Con 14 quote e 56 milioni di euro la Campania è la regione più premiata dal “6” da oltre 371 milioni di euro centrati al Superenalotto grazie alla “Bacheca dei sistemi”, con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna con ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro.

Superenalotto record, in Campania vinti 56 milioni di euro della vincita di 371 milioni di euro

Come riporta agipronews, nove quote del jackpot record, invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Tretino Alto Adige e Umbria.