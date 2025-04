Supermercati e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta 2025

I supermercati aperti a Pasqua

Tutti gli orari, le eccezioni e le aperture straordinarie per la spesa dell’ultimo minuto

Pasqua e Pasquetta 2025 si avvicinano e con esse anche l’inevitabile domanda che molti italiani si pongono: “Quali supermercati sono aperti?” In un’epoca in cui la spesa sotto casa all’ultimo minuto è diventata abitudine quotidiana, sapere in anticipo dove e quando si può fare acquisti durante le festività è fondamentale.

La tendenza generale, confermata anche per quest’anno, vede la chiusura della maggior parte dei supermercati nella giornata di Pasqua, domenica 20 aprile, mentre Pasquetta, lunedì 21 aprile, offrirà maggiori possibilità con aperture straordinarie e orari festivi.

Le catene principali: chi apre e chi no

Conad lascia libertà di scelta ai singoli punti vendita. In alcune grandi città si potrà fare la spesa anche la mattina di Pasqua, ma solo in negozi selezionati. A Pasquetta, invece, la maggior parte sarà aperta con orario festivo.

Esselunga conferma la linea degli anni passati: chiusa a Pasqua, aperta il lunedì dell’Angelo con orario ridotto, generalmente fino alle 20.

Despar, Eurospar e Interspar saranno chiusi nella giornata di Pasqua. Alcuni punti vendita apriranno a Pasquetta, ma con orari limitati.

Carrefour differenzia per formato: i punti vendita Express, soprattutto nei centri urbani, resteranno aperti anche a Pasqua. I Carrefour classici, invece, chiusi domenica e aperti lunedì.

Coop e Ipercoop fanno eccezione: molti punti vendita saranno aperti in entrambe le giornate festive, specie nelle grandi città. A Roma, ad esempio, quello di via Giustiniani sarà operativo con orario continuato.

Pam Panorama sarà chiuso a Pasqua salvo rari casi in località turistiche. A Pasquetta, invece, apertura straordinaria in molti punti.

Lidl non prevede aperture domenicali per Pasqua, ma garantirà operatività a Pasquetta.

Crai adotta una politica locale: ogni punto vendita decide autonomamente. Alcuni saranno aperti anche a Pasqua.

Bennet seguirà la linea tradizionale: chiuso a Pasqua, aperto a orario ridotto lunedì 21 aprile.

MD sarà chiuso domenica, mentre lunedì sarà aperto con orari variabili.

Famila è tra le poche catene a prevedere possibili aperture straordinarie in entrambe le giornate festive.

Penny Market ha annunciato la chiusura totale per entrambe le giornate, sia Pasqua che Pasquetta.

Eurospin sarà chiuso quasi ovunque il 20 aprile, ma aperto regolarmente lunedì 21, con qualche eccezione regionale.

Centri commerciali: Pasquetta tra shopping e svago

I centri commerciali, rispetto ai supermercati, offrono maggiori opportunità, specie a Pasquetta, vista l’ampia presenza di bar, ristoranti, cinema e intrattenimento.

Nel milanese, ad esempio, il Centro di Arese resterà aperto dalle 9 alle 22 in entrambe le giornate. A Roma, centri come Valmontone Outlet, Castel Romano, Parco Da Vinci e Roma Est saranno aperti a Pasquetta con orari estesi, mentre chiuderanno a Pasqua.

Nel Veneto, il Noventa di Piave Outlet aprirà solo a Pasquetta (10-20), come anche il Valecenter di Marcon e Adigeo di Verona.

In Campania, il Centro Campania e La Reggia Outlet resteranno chiusi a Pasqua ma apriranno lunedì. Alcuni centri più piccoli come Grande Sud a Giugliano e Quarto Nuovo invece rimarranno chiusi in entrambe le giornate.

In Sicilia, il Sicilia Outlet Village e il centro commerciale Poseidon saranno chiusi il 20 aprile e aperti dalle 10 alle 21 il lunedì seguente.

Il consiglio finale: verifica sempre

Nonostante le linee guida generali, le aperture possono variare anche tra punti vendita della stessa catena. Per evitare disagi, è sempre raccomandato consultare i siti ufficiali o le app dedicate ai supermercati e ai centri commerciali, dove si possono verificare orari aggiornati in base alla propria zona.

Le festività pasquali sono sinonimo di convivialità, ma anche di preparativi all’ultimo minuto: per questo conoscere in anticipo dove poter fare la spesa diventa non solo utile, ma essenziale.