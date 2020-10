Supplica a Giovanni Paolo II 2 aprile a 15 anni dalla morte, dove vederla questa sera in tv e streaming

Quindici anni fa, 2 aprile 2005, il mondo intero si fermava e piangeva per la morte di Papa Giovanni Paolo II.

Papa Francesco: ‘In questi giorni difficili vi incoraggio ad affidarvi all’intercessione di San Giovanni Paolo II’

Sono giorni segnati dal lutto, dal dolore e dalla sofferenza provocato da un maleifico virus, il Covid 19, che ha sconvolto l’esistenza della Terra. Ieri Papa Francesco ha invitato i fedeli a chiedere l’intercessione di Papa Wojtyla.

“Quando vi sentirete in difficoltà, il vostro pensiero corra allora a Cristo: sappiate che non siete soli. Egli vi accompagna e mai delude. In questi giorni difficili che stiamo vivendo, vi incoraggio ad affidarvi alla Divina Misericordia e all’intercessione di San Giovanni Paolo II“.

Rosario e Supplica a San Giovanni Paolo II in diretta dalle 21 su Tv2000

Per ricordare il Papa polacco, che conquistò il mondo per il suo coraggio e per le sue scelte rivoluzionarie, Tv2000 questa sera (2 aprile 2020) dedica un’ampia programmazione a Giovanni Paolo II.

A partire dalle 21:00 (visibile anche in streaming sul portale di Tv2000) andrà in onda la recita del rosario dalla cappella San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli di Roma con la Supplica a San Giovanni Paolo II. Subito dopo andrà in onda il film documentario (21:50) dedicato al Santo Padre e interpretato John Voight.