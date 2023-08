Surfisti australiani restano aggrappati per 38 ore alla tavola e si salvano dopo la tempesta in Indonesia (VIDEO)

Quattro surfisti australiani e due indonesiani sono stati salvati dopo essere stati dati per dispersi nel mare al largo nella provincia indonesiana di Aceh.

I surfisti sorpresi a largo di Aceh da una violenta ondata di maltempo

Il motoscafo di legno su cui erano a bordo con tre membri dell’equipaggio stava navigando domenica 13 agosto nelle acque intorno alle isole Sarang Alu e Banyak quando si è imbattuto in una violenta ondata di maltempo. I 7 sono finiti in mare. Uno dei turisti, Elliot Foote, ha remato sulla sua tavola da surf verso un’isola per dare l’allarme.

I suoi tre compagni di viaggio, la fidanzata Steph Weisse e gli amici Will Teagle e Jordan Short, sono stati trovati in mare aggrappati alle loro tavole per 38 ore. Non è chiaro come invece siano sopravvissuti i due indonesiani mentre il terzo membro dell’equipaggio risulta ancora disperso.

Dopo essere caduti in acqua si sono aggrappati alla tavola da surf, Elliot Foote è riuscito a raggiungere l’isola e dare l’allarme

Peter Foote , il padre di Elliot Foote, che si era recato in Indonesia per festeggiare il suo trentesimo compleanno con gli amici, ha detto martedì di aver ricevuto un messaggio di testo da suo figlio dicendo che sta bene.

Facevano parte di un gruppo di 12 australiani e cinque indonesiani su due barche che stavano viaggiando verso l’isola di Pinang, una destinazione nota per la sua spiaggia incontaminata e le buone onde per il surf.