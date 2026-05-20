Ilary Blasi, parole al miele per Bastian: ‘Valore aggiunto’, il divorzio e il conto alla rovescia per le nozze

Ilary Blasi con Bastian Muller

Si avvicina l’udienza che chiuderà ufficialmente il matrimonio con l’ex capitano della Roma

Per anni il suo nome è stato associato a una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano. Poi la separazione, le tensioni finite sotto i riflettori, il racconto pubblico di una rottura diventata quasi un caso nazionale. Oggi però il clima è diverso. Per Ilary Blasi si apre una fase nuova che, almeno nelle intenzioni, non guarda più indietro.

La data simbolica è ormai vicina: venerdì 22 maggio è fissata la prima udienza che dovrà formalizzare il divorzio da Francesco Totti, dopo il rinvio dello scorso marzo.

E mentre resta ancora aperto il capitolo economico legato ai figli, per la conduttrice il pensiero sembra già rivolto a ciò che verrà dopo.

“Sto bene con me stessa”: le parole che raccontano il momento di Ilary

A raccontare questo periodo è stata la stessa Blasi in un’intervista al settimanale Chi.

Il passaggio che più colpisce riguarda il rapporto con Bastian Muller, entrato nella sua vita pochi mesi dopo la separazione e diventato in questi anni una presenza sempre più stabile.

«La vita è imprevedibile, le cose possono accadere. Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto».

Poi la frase che sembra raccontare meglio il peso che oggi attribuisce a questa relazione:

«Se ho fatto questa scelta, è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: sto bene, mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza e gioia».

Parole che, per una personalità spesso descritta come riservata nei sentimenti, assumono un significato particolare.

Prima il divorzio, poi il nuovo capitolo

Il percorso giudiziario con Totti non è ancora completamente concluso.

L’udienza dei prossimi giorni servirà a formalizzare la fine del matrimonio durato quasi vent’anni, mentre per gli aspetti economici e il mantenimento dei figli serviranno ancora altri passaggi.

Ma la direzione sembra ormai tracciata.

Secondo quanto emerge, una volta completato il percorso legale, la conduttrice sarebbe pronta a compiere il passo successivo e trasformare la relazione con Bastian in un nuovo progetto di vita.

Dopo quattro anni insieme, l’idea del matrimonio non appare più un’ipotesi lontana.

Dalla tempesta mediatica alla ricerca di equilibrio

La separazione tra Totti e Blasi è stata raccontata in ogni dettaglio e spesso commentata ben oltre i fatti.

Negli ultimi anni la conduttrice è stata più volte descritta come distante o emotivamente fredda. Un’immagine che lei stessa ha provato a ridimensionare.

«Mi dicono sempre che sono fredda, ma chi mi conosce bene sa che non è così. Anch’io provo dei sentimenti. Non sono molto fisica, però ci sono in altre maniere».

Una frase che sembra spiegare anche il modo in cui ha affrontato questi anni.

Nel frattempo è arrivata una stagione positiva anche sul piano professionale. La recente esperienza televisiva con il Grande Fratello Vip ha riportato attenzione sul suo lavoro e ha contribuito a rafforzare l’idea di una fase di rilancio.

E proprio negli ultimi giorni è arrivato anche un segnale di equilibrio familiare: sia Ilary sia Totti hanno celebrato pubblicamente il successo della figlia Chanel Totti, dimostrando che, al di là della separazione, il ruolo di genitori resta il punto fermo.

Ora manca soltanto l’ultimo passaggio formale.

E dopo anni in cui il suo nome è stato associato a una fine, per Ilary potrebbe iniziare il racconto di un nuovo inizio.