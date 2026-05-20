Dal rischio flop al 23% di share: il GF Vip si prende la rivincita, Selvaggia Lucarelli svela il pronostico sul vincitore

I concorrenti festeggiano Alessandra Mussolini dopo la vittoria del GF Vip 2026

La finale supera il 23% di share e rilancia il reality

Sembrava destinato a diventare il simbolo della crisi dei reality. Invece il finale racconta una storia diversa. E stavolta il dato che a Mediaset interessa quasi quanto il nome della vincitrice è quello degli ascolti.

La finale del GF Vip 2026, che ha incoronato Alessandra Mussolini davanti ad Antonella Elia, ha chiuso con 2.444.000 spettatori e il 23,1% di share, nella lunga fascia compresa tra le 22:02 e l’1:52.

Numeri che non riportano il programma ai fasti storici, ma che raccontano qualcosa di diverso rispetto al clima che accompagnava questa edizione.

Per settimane si era parlato della possibilità di una pausa del format, complici la crisi generale dei reality e le polemiche che avevano coinvolto il marchio dopo il confronto mediatico tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.

Invece il reality è rimasto in piedi. E il risultato finale permette oggi a Canale 5 di parlare di scommessa almeno in parte vinta.

Ilary Blasi convince e il cast fa il resto: il Grande Fratello ritrova centralità

La scelta di affidare il rilancio a Ilary Blasi ha pagato.

L’avvio non era stato semplice per il GF Vip, gli ascolti iniziali avevano alimentato i dubbi e il confronto con il passato sembrava impietoso. Ma col passare delle settimane il programma ha trovato un’identità.

Determinante il cast.

Su tutti Alessandra Mussolini, protagonista continua delle dinamiche della casa, capace di creare confronto ma anche alleggerire i toni senza trasformare ogni puntata in uno scontro permanente.

Accanto a lei hanno funzionato il ritorno delle prove, il contributo di Raimondo Todaro, le tensioni sentimentali e il lavoro delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il risultato è stato un reality che non è tornato ai numeri storici ma che ha evitato il crollo annunciato.

I confronti con le ultime finali: il dato che cambia la lettura

Il confronto con gli ultimi anni racconta bene il quadro.

Finale GF 19 (2025 – edizione Nip, vinta da Anita Mazzotta): 1.620.000 spettatori – 14,33%

Finale GF 18 (2025): 2.690.000 spettatori – 22%

Finale GF 17 (2024): 3.039.000 spettatori – 23,9%

Finale GF Vip 2026: 2.444.000 spettatori – 23,1%

Se il dato assoluto degli spettatori resta inferiore rispetto al passato, la quota di share racconta una tenuta molto più forte di quanto previsto.

Anche il lato digitale ha pesato: il programma ha chiuso con quasi 2 miliardi di visualizzazioni social, segnale che oggi il successo televisivo non si misura più soltanto davanti alla tv.

Il pronostico sbagliato di Selvaggia Lucarelli: “Una sola cosa avevo azzeccato”

Tra i retroscena più commentati del giorno dopo c’è quello condiviso da Selvaggia Lucarelli.

L’opinionista del programma ha pubblicato su X uno screenshot del suo pronostico privato sul vincitore.

E il risultato era completamente diverso.

«Avevo promesso che avrei pubblicato il mio pronostico (sbagliato). Eccolo qui. Solo una cosa era giusta: Todaro ha mollato alla fine, poteva farcela».

Lucarelli aveva infatti previsto la vittoria di Raimondo Todaro, indicando Raul Dumitras come possibile alternativa nel caso di un calo del ballerino nel finale.

Alla fine però il televoto ha raccontato altro.

E forse anche questo spiega perché questa edizione abbia funzionato più delle aspettative: per una volta il finale non era davvero scritto.