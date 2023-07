Tennessee, paziente irrompe in studio e uccide ortopedico: era stato nominato Top Doctor 2023

Un chirurgo ortopedico negli Stati Uniti è stato ucciso a Collierville nel Tennessee da un suo paziente, il 29enne Larry Pickens, nella clinica dove lavorava.

Il 43enne Benjamin Mauck è stato ucciso nel suo studio di Collierville, arrestato il 29enne Larry Pickens

Benjamin Mauck, 43 anni, stava lavorando quando un paziente della Campbell Clinic ha aperto il fuoco intorno alle 14.30 di martedì 12 luglio. Lo ha riferito il capo della polizia Dale Lane durante una conferenza stampa. Il motivo della sparatoria è rimasto poco chiaro.

Un testimone ha affermato alla Wreg, affiliata della Cbs di Memphis, che il sospetto aveva minacciato Mauck per almeno una settimana, ma Lane ha detto che le autorità non erano a conoscenza di alcuna presunta fatta minaccia contro il chirurgo prima della sparatoria.

L’indagine è in corso e Lane ha affermato che le autorità lavoreranno con il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives per tracciare la storia dell’arma in possesso del sospettato. L’incidente fa parte di una serie di sparatorie in tutto il paese che si sono verificate negli ospedali o nelle strutture mediche negli ultimi mesi.

Larry Pickens è stato arrestato fuori dalla clinica dopo essere fuggito con la sua pistola. Proprio il mese scorso, Mauck è stato nominato Top Doctor 2023 a Memphis da Castle Connolly, un’agenzia nazionale di ricerca sanitaria che mette i pazienti in contatto con i medici. Benjamin Mauck lascia la moglie, Rhiannon Mauck, e due figli.

In un’intervista pubblicata il mese scorso, Mauck ha dichiarato alla rivista di essere stato ispirato a diventare un medico dopo aver visto sua sorella riprendersi da un infortunio sportivo. Era molto stimato e dopo la notizia del decesso i suoi pazienti ne hanno tessuto gli elogi sul web.