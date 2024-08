Tenta di strangolare il figlio 16enne a Imola, arrestato 46enne: i due si erano riavvicinati da poco

Prima ha tirato contro il figlio di 16 anni una sedia del bar in cui si trovavano, in via Marconi a Imola, poi ha addirittura tentato di strangolarlo, venendo fortunatamente fermato in tempo da due poliziotti chiamati da una delle persone presenti nell’esercizio.

Attimi di paura in un bar di Imola: 46enne lancia una sedia contro il figlio e poi tenta di strangolarlo

Alla fine l’uomo, un 46enne di origine milanese ma da tempo residente a Imola, con precedenti per lesioni, rissa, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. Il figlio, invece, è stato curato e dimesso con una prognosi di sette giorni, mentre per i due agenti, rimasti feriti mentre cercavano di bloccare l’uomo, la prognosi è, rispettivamente, di tre e cinque giorni.

L’episodio, fa sapere la Questura di Bologna, è avvenuto intorno alle 8 di lunedì 19 agosto. Il giovane era nel bar con la sua ragazza quando è arrivato il padre, già piuttosto adirato. L’uomo prima ha detto qualcosa al figlio, poi è esploso, tirandogli una sedia e tentando di bloccarlo mettendogli un braccio intorno al collo. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi, ma a quel punto il 46enne lo ha buttato a terra e si è gettato sopra di lui mettendogli le mani al collo, minacciando di morte non solo il figlio, ma anche alcuni avventori che avevano provato ad intervenire. Fortunatamente per il ragazzo, sul posto sono immediatamente arrivati i poliziotti, che hanno bloccato e arrestato il padre.

Il ragazzo viveva con la madre dopo la separazione: il riavvicinamento e le tensioni durante la vacanza in Basilicata

Stando a quanto ricostruito finora, non sembrano esserci motivi particolari dietro a questa aggressione, se non, forse, il carattere aggressivo del 46enne, che a quanto hanno appreso gli investigatori è stato anche la causa della separazione tra lui e la madre del ragazzo, avvenuta nel 2016.

La donna aveva ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio, e solo di recente- anche a causa dei difficili rapporti tra il suo nuovo compagno e il ragazzo- gli aveva suggerito di provare a ricucire i rapporti con il padre. I due, nelle scorse settimane, erano quindi andati in vacanza insieme in Basilicata, ma già in quell’occasione il 46enne si era mostrato aggressivo nei confronti del ragazzo, e lunedì mattina la situazione è precipitata definitivamente.