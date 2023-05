Prato, accoltella la moglie alla gola e al torace: arrestato 75enne, la donna è in prognosi riservata

Si è avventato con un coltello da cucina sulla moglie e l’ha colpita con fendenti alla gola e al torace ferendola in modo grave. La donna si trova ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La drammatica vicenda si è consumata a Prato, nella casa della coppia, in via Fiorentina, poco prima delle 6 di martedì 23 maggio.

Franco Mengoni ha colpito la moglie con un coltello da cucina, sconosciuto il movente

Il 75enne Franco Mengoni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Al momento, riferisce la questura in una nota, non sono ancora chiari i motivi del gesto, sebbene non si escluda che l’uomo abbia agito d’impeto. É stato proprio il 75enne a telefonare al 118, in forte stato di agitazione, a chiamare i soccorsi dopo aver raccontato di aver accoltellato la moglie.

Gli agenti hanno trovato il 75enne con indosso i vestiti ancora sporchi di sangue mentre la moglie presentava ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. La donna, Franca Fioravanti, 79 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in condizioni giudicate gravissime all’ospedale Santo Stefano di Prato.

La 79enne Franca Fioravanti ricoverata all’ospedale Santo Stefano di Prato, non è in pericolo di vita

Sul posto è stato trovato, e posto sotto sequestro, il coltello utilizzato dal marito. Accompagnato in questura e sottoposto ad interrogatorio di garanzia, l’uomo è stato poi dichiarato in arresto e condotto in carcere, in attesa di convalida della misura precautelare.

Il 75enne è stato portato in questura, dove è stato ascoltato dal sostituto procuratore Massimo Petrocchi. Al termine dell’interrogatorio è stato condotto in carcere. I due coniugi, adesso in pensione, avevano gestito insieme un’attività di ritorcitura, fase di lavorazione dell’industria tessile. La coppia vive da sola in un terratetto di via Fiorentina e non ha figli.