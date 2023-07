Teramo, l’assessore Ciammariconi lancia la campagna contro l’abbandono degli animali

L’assessore al Comune di Teramo per il benessere degli animali, Pina Ciammariconi, si fa promotrice di una iniziativa di stringente attualità e promuove una campagna di sensibilizzazione per rendere consapevoli i cittadini sul grave fenomeno dell’abbandono degli animali di affezione, fenomeno particolarmente ricorrente nel periodo estivo.

Pina Ciammariconi: ‘Vacanze da organizzare considerando le esigenze degli animali di compagnia’

L’animale abbandonato conduce una vita molto difficile; nella maggioranza dei casi, viene investito e ferito dalle automobili oppure girovaga senza meta fino allo sfinimento e poi alla morte. L’assessore Ciammariconi sottolinea che: “Accogliere in casa un animale non è un gesto da fare con leggerezza, perché essi entrano a far parte della famiglia. È una scelta radicale che, al piacere della compagnia unisce l’obbligo dell’accudimento.

Il fenomeno dell’abbandono è purtroppo particolarmente frequente nei mesi estivi e, colgo l’occasione che mi offre il mio ruolo, per invitare i cittadini a considerare che, al momento di organizzare le vacanze, lo si faccia tenendo conto anche delle esigenze degli animali; questo anche valutando, eventualmente, la disponibilità delle strutture abilitate a tale speciale accoglienza, che nel nostro territorio provinciale non mancano”.

‘Sul territorio strutture abilitate ad una speciale accoglienza’

Abbandonare un animale non è solo un gesto di inciviltà, è anche un reato sanzionato dal Codice Penale. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è infatti punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena viene sottoposto chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e causa di gravi sofferenze.