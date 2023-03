Eurovision Song Contest, Mara Maionchi affianca Gabriele Corsi

Aveva anticipato una novità per la nuova edizione dell‘Eurovision Song Contest, in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio con finale in onda su Rai 1, nel corso della puntata del 28 marzo di Stasera c’è Catellan. Da quest’anno non ci sarà Cristiano Malgioglio al fianco di Gabriele Corsi, confermato conduttore per il terzo anno di fila.

Gabriele Corsi annuncia a Stasera c’è Catellan che sarà affiancato da Mara Maionchi

Prima dell’annuncio ufficiale il conduttore del programma della seconda serata di Rai 2 ha fatto una sorta di qui per risalire al nuovo partner dello show man e componente del Trio Medusa. “Conosce l’inglese? É appassionato di stile?” – ha chiesto Alessandro Catellan fin quando non è arrivata la risposta affermata al quesito se dice tante parolacce. “Allora è Mara Maionchi“.

A questo punto si è animata la foto della produttrice discografica, giudice di Italia’s Got Talent. “Non voglio essere indicata soltanto per quella che dice parolacce” – ha aggiunto Mara Maionchi.