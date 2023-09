Terremoto Marradi magnitudo 4.8, intenso sciame sismico: evacuazioni e danni, ferito a Tredozio

“Sono venuta giù in camicia da notte. Poi sono salita per vestirmi e c’è stata una nuova scossa. Urlavo, urlavo”. Notte di paura tra la provincia di Firenze e la provincia di Forlì-Cesena. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito il comune di Marradi lunedì 18 settembre. Sisma al quale ha fatto seguito un intenso sciame sismico.

Registrate oltre 55 scosse dopo la scossa di magnitudo 4.8 con epicentro a Marradi

In tanti sono scesi in strada per la paura con il movimento tellurico che è stato avvertito anche in Abruzzo. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in un commento su Facebook ha avvisato che “Oltre 55 scosse registrate nella zona di Marradi da quella più forte delle 5:10, uno sciame sismico ancora in corso. Ringrazio tutto il nostro sistema regionale di emergenza sanitaria e Protezione Civile attivato immediatamente per assistenza alla popolazione. Proseguono le verifiche agli edifici, segnalati alcuni distacchi di intonaco e crepe”.

Tredozio torna a vivere un incubo dopo l’alluvione di maggio: chiuso il municipio, danni in alcuni edifici e un ferito

La Protezione Civile ha riferito che in seguito al sisma di magnitudo 4.8 sono stati rilevati lievi danni ad alcune strutture. “A scopo precauzionale sono state effettuate evacuazioni così da consentire il prosieguo delle verifiche da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali. Non sono stati segnalati danni a persone”. Nello specifico a Tredozio, comune dell’Appennino forlivese, si sono verificate varie criticità. Risulta inagibile il municipio per la presenza di crepe e “solo dopo i sopralluoghi tecnici si deciderà sulla riapertura”. Una persona è rimasta ferita a causa della caduta di un mobile.

Il Comune ha segnalato che molte strutture sono danneggiate e che, in via precauzionale, si sta evacuando una porzione di una casa di riposo per anziani. Al Palasport di Tredozio sono state allestite 100 brandine per chi vorrà passare la giornata e la notte fuori casa, in via precauzionale. Si sta anche attivando una cucina, che sarà a disposizione per ogni necessità. Il comune era già stato colpito pesantemente dall’alluvione di maggio in Emilia Romagna con il paese che era rimasto a lungo isolato.

A Marradi l’Asl centro ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza a scopo preventivo la struttura di Villa Ersilia, residenza per anziani. In accordo con l’amministrazione comunale ha già attivato le operazioni di trasferimento dei 30 anziani in strutture vicine per garantire la prossimità: “Al tempo stesso sono già pronte per l’accoglienza anche strutture presenti in altre zone del territorio aziendale”.

Chiusa residenza per anziani a Marradi: 30 anziani trasferiti, sospesa l’attività scolastica in diversi comuni

A Portico e San Benedetto, sempre nel Forlivese, due palazzine sono state evacuate, altre tre a Rocca San Casciano. In seguito al terremoto sono chiuse in Emilia-Romagna le scuole di ogni ordine e grado a Brisighella e Riolo Terme, nel Ravennate ea Tredozio, Modigliana, Portico e San Benedetto, Dovadola, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole in provincia di Forlì Cesena.

Proseguono le verifiche dei danni alle strutture. Attività scolastica sospesa anche in diverse località della Toscana ad iniziare dal comune di Marradi ma anche a Borgo San Lorenzo e Palazzolo . Al momento sono già in azione sei squadre di tecnici, previste in provincia di Ravenna e quattro nel territorio del forlivese-cesenate.