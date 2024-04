Terremoto Napoli 27 aprile, scossa di magnitudo 3.9 sveglia i residenti, gente in strada a Bacoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ha svegliato molti napoletani che l’hanno avvertita distintamente, soprattutto ai piani alti dei palazzi. L’evento è stato localizzato ad una profondità di 3 chilometri con epicentro nel golfo è stato registrato alle 5:44 di sabato 27 aprile. “É stata lunghissima” – hanno sottolineato numerosi utenti su X.

Nella zona di Bacoli diverse persone spaventate sono scese in strada. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli. Dal Vomero a Posillipo tante le segnalazioni sui social per un’alba decisamente di paura. L’altra notte una scossa di terremoto di magnitudo 2,4 era stata avvertita alle 3.47, dai residenti nella zona dei Campi Flegrei, nei quartieri di Agnano e Bagnoli, a Napoli e nei comuni limitrofi, tra Pozzuoli e Bacoli nell’ambito di uno sciame sismico caratterizzato da una cinquantina di scosse ma tutte di bassa intensità, mai superiori a 1,4 di magnitudo.

“È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura” – scrive suoi canali social il sindaco di Bacoli, comune dell’area flegrea, Josi Gerardo Della Ragione in merito alla scossa di terremoto registrata all’alba. “Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l‘Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma” – conclude il primo cittadino di Bacoli.

“La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale. Al momento non si segnalano danni” – ha riferito su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.