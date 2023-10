Terremoto Napoli, trema ancora la terra: sisma di magnitudo 4, cadono calcinacci e gente in strada (VIDEO)

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita lunedì 2 ottobre a Napoli intorno alle 22:08. Alcune persone si sono riversate in strada sia nel capoluogo campano che a Pozzuoli. L’epicentro, come le precedenti scosse, è stato segnalato ai Campi Flegrei ad una profondità di 3 chilometri. Un’ora prima era stata registrata dall’Ingv un sisma di magnitudo 1.8.

Diverse le testimonianze degli utenti su Twitter. Come avvenuto per la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 del 27 settembre con epicentro ai Campi Flegrei in molti hanno riferito di aver percepito il sisma “molto forte”. Per tanti sarà difficile prendere sonno per il timore di ripetizioni di maggiore intensità.

Calcinacci sono caduti pericolosamente in strada ad Agnano come testimoniato da un video condiviso su Twitter dal giornalista della Tgr Rai Antonello Perillo.